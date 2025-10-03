Суд в Ереване дал епископу 2 года по делу о призыве к захвату власти

Архиепископ Микаэл Аджапахян (Фото: РИА Новости)

Суд в Ереване приговорил главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаэля Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призыве к захвату власти, сообщает News am. Прокурор запрашивал для архиепископа два с половиной года заключения.

