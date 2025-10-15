 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Хинштейн сообщил о награждении глав приграничных районов орденами

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram

Главы Беловского и Суджанского районов Курской области Николай Волобуев и Алексей Спиридонов указом президента Владимира Путина награждены орденами Мужества, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Госнаград также были удостоены врачи, депутаты и волонтеры, уточнил глава региона.

На момент подготовки этого материала указ президента на портале правовых актов опубликован не был.

Спиридонова, как отметил Хинштейн, избрали главой Суджанского района в июле 2025 года, он наряду с военными участвовал в организации эвакуации людей из обстреливаемых ВСУ сел и деревень.

Говоря о Волобуеве, Хинштейн подчеркнул, что он остается в возглавляемом им районе, несмотря на украинские атаки: «Помогает тем, кто отказался покидать дом, едой, водой, вещами первой необходимости». Хинштейн также напомнил, что весной Волобуев был ранен в результате удара дрона.

Полицейский пострадал при ударе дрона в Курской области
Политика
Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

Беспилотник ВСУ атаковал машину главы Беловского района в мае 2025 года. Волобуева тогда госпитализировали с травмой бедра и руки. Хинштейн вскоре заявил, что это четвертый раз, «когда глава района попадает под атаку», и отметил, что Волобуев достоин оказаться в числе представленных к госнаградам по поручению президента.

Беловский район Курской области граничит с Сумской областью Украины. Волобуев возглавляет его с 2014 года.

До этого, в марте, ВСУ обстреляли автомобиль Волобуева, когда тот развозил хлеб местным жителям. В результате его госпитализировали с акубаротравмой в Беловскую ЦРБ, но от транспортировки в Курскую областную больницу Волобуев впоследствии отказывался.

