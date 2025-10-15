ПВО сбила восемь авиабомб ВСУ и 142 дрона
Российские военные в зоне военной операции отразили атаку ВСУ, которые использовали восемь управляемых авиабомб, сообщило Минобороны России. Атаку пресекли с помощью средств противовоздушной обороны.
«Сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в публикации ведомства.
Российская армия также нанесла удары по объектам энергетики, которые обеспечивают военно-промышленный комплекс Украины. Также вооруженные силы ударили по складам боеприпасов украинской армии, местам хранения беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации солдат ВСУ и иностранных наемников в 145 районах.
7 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и Генштаба заявил, что украинские военные отступают по всей линии фронта, хотя и предпринимают попытки оказать сопротивление.
