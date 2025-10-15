 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

ПВО сбила восемь авиабомб ВСУ и 142 дрона

Минобороны: ВСУ сбросили восемь управляемых бомб в зоне военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные в зоне военной операции отразили атаку ВСУ, которые использовали восемь управляемых авиабомб, сообщило Минобороны России. Атаку пресекли с помощью средств противовоздушной обороны.

«Сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в публикации ведомства.

Российская армия также нанесла удары по объектам энергетики, которые обеспечивают военно-промышленный комплекс Украины. Также вооруженные силы ударили по складам боеприпасов украинской армии, местам хранения беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации солдат ВСУ и иностранных наемников в 145 районах.

Российская армия ударила по топливно-энергетическим объектам Украины
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

7 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и Генштаба заявил, что украинские военные отступают по всей линии фронта, хотя и предпринимают попытки оказать сопротивление.  

Теги
Валерия Доброва
Украина Министерство обороны РФ ВСУ авиабомба
