Российская армия ударила по топливно-энергетическим объектам Украины

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по украинским топливно-энергетическим объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны.

Удар нанесен авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией. Кроме того, удар был нанесен по пунктам временной дислокации украинских военнослужащих в 137 районах.

В ночь на 12 октября в Харьковской и подконтрольной Украине части ДНР прогремели взрывы. В контролируемой ВСУ части ДНР пропало электричество. По словам областного главы военной администрации, энергетическая инфраструктура получила повреждения. После этого воздушную тревогу объявили в Киеве и еще семи регионах.

Ранее, 10 октября, Министерство обороны также сообщило о массированном ударе по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В течение утра 10 октября представители украинских властей и энергетической компании ДТЭК сообщали о повреждениях энергетических объектов в различных регионах Украины. Без света и воды остался Киев, отключения электроэнергии фиксировались в Киевской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской областях.

Минобороны подчеркивает, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.