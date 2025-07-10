На «Госуслугах» появятся 35 новых «жизненных ситуаций»

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До конца 2025 года портал «Госуслуг» запустит 35 новых «жизненных ситуаций», сообщили «РИА Новости» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Среди них — рождение ребенка, покупка жилья, оформление опеки, подача документов в суд онлайн, поступление в колледжи, диспансеризация, волонтерство и социальное обслуживание. Появятся сервисы для владельцев животных («Мой питомец»), а также инструменты для запуска IT бизнеса, получения налоговых вычетов и так далее.

«Сейчас на «Госуслугах» свыше 1,6 тыс. услуг и сервисов. «Чтобы проще в них ориентироваться объединяем их по принципу «жизненных ситуаций» — граждане решают свои задачи комплексно, быстро и в одном месте», — подчеркнул Григоренко.

«Жизненные ситуации» — это типовые события или обстоятельства в жизни гражданина, при которых может понадобиться помощь государства. Это формат, при котором пользователю не нужно самому искать, какие именно услуги ему могут понадобиться в конкретной ситуации. Вместо этого он выбирает жизненную ситуацию, а портал сам подбирает нужные действия, документы и пошаговую инструкцию.

В перечне списка — потеря документов, рождение ребенка, поступление в вуз и другие. Сервисы появились в 2023 году, сейчас их работает несколько десятков.