Нетаньяху встретился с четырьмя освобожденными заложниками
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с четырьмя освобожденными из плена в секторе Газа заложниками в больнице «Бейлинсон», сообщение об этом опубликовано в официальном телеграм-канале Нетаньяху на русском языке.
«Моя жена Сара и я прибыли в больницу «Бейлинсон» и встретились с нашими дорогими, вернувшимися домой — Авинатаном Ором, Алоном Охелем, Гаем Гильбоа-Далалем, Эвяатаром Давидом и Эйтаном Мором. Мы все были тронуты этой встречей. Народ Израиля ждал их. Их замечательные семьи не сдавались ни на мгновение — и мы тоже», — говорится в сообщении.
Нетаньяху также выразил уверенность в том, что Израилю удастся вернуть тела погибших заложников.
13 октября лидеры США, Египта, Турции, Катара в египетском Шарм-эш-Шейхе подписали соглашение о прекращении войны в Газе как посредники между Израилем и ХАМАС.
В тот день ХАМАС освободил 20 живых заложников и передал тела восьми погибших, а Израиль отпустил около 2 тыс. палестинских заключенных. При этом тела еще 20 заложников, по данным израильских властей, остаются в Газе.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?