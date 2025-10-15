Нетаньяху встретился с четырьмя освобожденными заложниками

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с четырьмя освобожденными из плена в секторе Газа заложниками в больнице «Бейлинсон», сообщение об этом опубликовано в официальном телеграм-канале Нетаньяху на русском языке.

«Моя жена Сара и я прибыли в больницу «Бейлинсон» и встретились с нашими дорогими, вернувшимися домой — Авинатаном Ором, Алоном Охелем, Гаем Гильбоа-Далалем, Эвяатаром Давидом и Эйтаном Мором. Мы все были тронуты этой встречей. Народ Израиля ждал их. Их замечательные семьи не сдавались ни на мгновение — и мы тоже», — говорится в сообщении.

Нетаньяху также выразил уверенность в том, что Израилю удастся вернуть тела погибших заложников.

13 октября лидеры США, Египта, Турции, Катара в египетском Шарм-эш-Шейхе подписали соглашение о прекращении войны в Газе как посредники между Израилем и ХАМАС.

В тот день ХАМАС освободил 20 живых заложников и передал тела восьми погибших, а Израиль отпустил около 2 тыс. палестинских заключенных. При этом тела еще 20 заложников, по данным израильских властей, остаются в Газе.