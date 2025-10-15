Нетаньяху призвал ХАМАС к разоружению после возвращения заложников

Нетаньяху пообещал устроить ХАМАС «ад», если тот не разоружится

Нетаньяху назвал разоружение ХАМАС ключевым шагом к миру после освобождения заложников. Трамп ранее заявил, что США готовы разоружить движение, если оно не выполнит договоренности

Фото: Evan Vucci / AP / ТАСС

После выдачи заложников палестинское движение ХАМАС должно разоружиться — это ключевой этап на пути к миру, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CBS.

По его словам, ХАМАС должен сложить оружие и провести демилитаризацию, иначе «начнется ад». «Необходимо убедиться, что в Газе нет оружейных заводов. Не должно быть контрабанды оружия в Газу. Это и есть демилитаризация», — уточнил израильский премьер.

Нетаньяху добавил, что отказ ХАМАСа выполнить эти условия приведет к «настоящему хаосу», но выразил надежду на возможность мирного урегулирования.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что Вашингтон готов вмешаться, если палестинская группировка не выполнит обязательства по разоружению. «Они сказали, что разоружатся. Если этого не произойдет — мы разоружим их. Я не обязан объяснять как, но они знают, что я не шучу», — сказал он.

Обмен заложниками, проведенный в начале недели, стал важным шагом на пути к переговорам. ХАМАС освободил 20 живых заложников и передал тела восьми погибших, в то время как Израиль отпустил около двух тысяч палестинских заключенных. При этом тела еще двадцати заложников, по данным израильских властей, остаются в Газе.

Это третий обмен с 7 октября 2023 года, когда ХАМАС начал военную операцию «Буря Аль-Аксы» и захватил в плен 251 человека. Израиль тогда в ответ начал полномасштабную военную операцию в секторе Газа.

13 октября лидеры США, Египта, Турции, Катара в египетском Шарм-эш-Шейхе подписали соглашение о прекращении войны в Газе как посредники между Израилем и ХАМАС.