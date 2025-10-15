 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Нетаньяху призвал ХАМАС к разоружению после возвращения заложников

Нетаньяху пообещал устроить ХАМАС «ад», если тот не разоружится
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Нетаньяху назвал разоружение ХАМАС ключевым шагом к миру после освобождения заложников. Трамп ранее заявил, что США готовы разоружить движение, если оно не выполнит договоренности
Фото: Evan Vucci / AP / ТАСС
Фото: Evan Vucci / AP / ТАСС

После выдачи заложников палестинское движение ХАМАС должно разоружиться — это ключевой этап на пути к миру, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CBS.

По его словам, ХАМАС должен сложить оружие и провести демилитаризацию, иначе «начнется ад». «Необходимо убедиться, что в Газе нет оружейных заводов. Не должно быть контрабанды оружия в Газу. Это и есть демилитаризация», — уточнил израильский премьер.

Нетаньяху добавил, что отказ ХАМАСа выполнить эти условия приведет к «настоящему хаосу», но выразил надежду на возможность мирного урегулирования.

ХАМАС передал тела еще четырех погибших заложников
Политика
Фото:Dawoud Abu Alkas / Reuters

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что Вашингтон готов вмешаться, если палестинская группировка не выполнит обязательства по разоружению. «Они сказали, что разоружатся. Если этого не произойдет — мы разоружим их. Я не обязан объяснять как, но они знают, что я не шучу», — сказал он.

Обмен заложниками, проведенный в начале недели, стал важным шагом на пути к переговорам. ХАМАС освободил 20 живых заложников и передал тела восьми погибших, в то время как Израиль отпустил около двух тысяч палестинских заключенных. При этом тела еще двадцати заложников, по данным израильских властей, остаются в Газе.

Это третий обмен с 7 октября 2023 года, когда ХАМАС начал военную операцию «Буря Аль-Аксы» и захватил в плен 251 человека. Израиль тогда в ответ начал полномасштабную военную операцию в секторе Газа.

13 октября лидеры США, Египта, Турции, Катара в египетском Шарм-эш-Шейхе подписали соглашение о прекращении войны в Газе как посредники между Израилем и ХАМАС.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Биньямин Нетаньяху Израиль ХАМАС
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
ХАМАС передал тела еще четырех погибших заложников
Политика
Как освобождали захваченных ХАМАС заложников. Таймлайн
Общество
Семья освобожденного из плена ХАМАС решила лично поблагодарить Путина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Роспотребнадзор подготовил критерии для запрета продажи БАДов Общество, 07:06
Лондон отправит в Молдавию инструкторов для обучения борьбе с дронами Политика, 06:55
Как Газпромбанк перешел на российскую систему управления базами данных РБК и PostgresPro, 06:45
Слепаков не смог обжаловать штраф из-за ошибки в документах адвоката Политика, 06:33
Нетаньяху призвал ХАМАС к разоружению после возвращения заложников Политика, 06:19
Еще два российских аэропорта приостановили отправку и прием рейсов Политика, 06:02
Бизнес предложил способ исключить схемы с самозанятыми на платформахПодписка на РБК, 05:54
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Военные отразили массированную атаку в четырех районах Ростовской области Политика, 05:48
Россиян предупредили об изменениях в выплате пенсий и пособий в ноябре Общество, 05:24
Постпред Украины заявил о «блестящем» владении России настроениями в ООН Политика, 05:18
Средняя сумма налички в кошельке россиян снизилась на 30% Финансы, 05:01
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Минюсту предложили вернуть советский формат свидетельства о рождении Общество, 04:44
В Германии назвали госизменой возможную поездку депутата АдГ в Россию Политика, 04:31