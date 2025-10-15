Расследование дела против экс-замминистра обороны Попова завершили

Павел Попов (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра обороны Павла Попова завершено, дело направлено в 235-й гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу, сообщил Следственный комитет.

Попова обвиняют по ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса - получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий.

По данным следствия, в 2022–2024 годах Попов, а также заместитель начальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслав Ахмедов внесли в документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и совершили многомиллионное хищение бюджетных денежных средств.

Также в 2014–2024 годах Попов получил от генерального директора ОАО «Бамстройпуть» взятку на общую сумму более 45 млн руб. за общее покровительство при проведении строительных работ.

Кроме того, по данным следствия, в 2020–2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка, чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 млн руб.

Имущество бывшего замглавы Минобороны более чем на 100 млн руб. арестовано. Попов находится под стражей.

В августе Одинцовский городской суд Московской области приговорил Ахмедова к пяти годам колонии общего режима. Шестеров был осужден в июле на шесть лет колонии. Оба признали свою вину и сотрудничали со следствием.