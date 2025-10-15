 Перейти к основному контенту
Аресты генералов


Расследование дела против экс-замминистра обороны Попова завершили

Сюжет
Аресты генералов
Павел Попов
Павел Попов (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра обороны Павла Попова завершено, дело направлено в 235-й гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу, сообщил Следственный комитет.

Попова обвиняют по ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса - получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий.

По данным следствия, в 2022–2024 годах Попов, а также заместитель начальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслав Ахмедов внесли в документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и совершили многомиллионное хищение бюджетных денежных средств.

Также в 2014–2024 годах Попов получил от генерального директора ОАО «Бамстройпуть» взятку на общую сумму более 45 млн руб. за общее покровительство при проведении строительных работ.

«РИА Новости» сообщило об аресте имущества генерала Кузнецова
Общество
Юрий Кузнецов

Кроме того, по данным следствия, в 2020–2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка, чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 млн руб.

Имущество бывшего замглавы Минобороны более чем на 100 млн руб. арестовано. Попов находится под стражей.

В августе Одинцовский городской суд Московской области приговорил Ахмедова к пяти годам колонии общего режима. Шестеров был осужден в июле на шесть лет колонии. Оба признали свою вину и сотрудничали со следствием.

Евгений Вахляев
Павел Попов Следственный комитет суд обвинение
Павел Попов фото
Павел Попов
военный, генерал армии, экс-замминистра обороны России
1 января 1957 года
