 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Латвии ввели платное пересечение границы

Рига с 15 октября запустила платное бронирование в электронной очереди для транспортных средств из России и Белоруссии. Цена бронирования места  — около €9. Латвия объясняет это ужесточением мер безопасности
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

С 15 октября Латвия ввела систему платной электронной очереди для пересечения внешней границы страны из России и Белоруссии, следует из информации на латвийском сайте электронного бронирования очереди. Аналогичная система действует в Эстонии и Литве.

В качестве причины введения платной электронной очереди на сайте указали «повышение безопасности пересечения границы» и «предотвращение транспортных очередей». Система платной очереди будет действовать на погранпереходах «Гребнева», «Терехова» и «Патерниеки».

Согласно новому порядку, водители должны заранее зарегистрироваться в системе онлайн-бронирования до прибытия на границу. При регистрации необходимо указать пункт пропуска, дату, время и выбранный тип очереди. Стоимость бронирования для одного транспортного средства составляет €9,3.

Латвия с 1 ноября запретит нерегулярные автобусные рейсы в Россию
Политика
Фото:Alexander Welscher / dpa / Global Look Press

Регистрация в электронной очереди началась с 1 октября. С 15 октября транспортные средства больше не смогут пересечь латвийскую границу в порядке живой очереди, говорится на сайте бронирования.

Разработку и внедрение системы осуществляет АО «Латвийский государственный центр радио и телевидения» в сотрудничестве с ответственными государственными учреждениями в соответствии с Законом об автомобильном транспорте Латвии.

Согласно правилам системы электронного бронирования, водители автобусов, выполняющих регулярные международные рейсы, обязаны регистрироваться в системе, но освобождаются от оплаты данной услуги. При этом обязанность по регистрации в электронной очереди не распространяется на велосипедистов, конные экипажи и транспортные средства дипломатических и консульских представительств.

Ранее Министерство транспорта Латвии сообщило, что с 1 ноября в стране вступает в силу запрет на пересечение латвийско-белорусской и латвийско-российской границ автобусами, осуществляющими международные нерегулярные пассажирские перевозки. Как отмечается в сообщении ведомства, мера направлена на предотвращение нелегальной иммиграции и угроз безопасности на внешней границе.

Согласно новым правилам, введенным Латвией в сентябре, граждане третьих стран, в том числе России и Белоруссии, обязаны предоставлять расширенную информацию о себе, своих родственниках и целях поездки до въезда в страну. Эти требования распространяются на граждан государств, не входящих в ЕС, НАТО, Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европейскую экономическую зону.

Также в сентябре Латвия закрывала небо у границ с Россией и Белоруссией. Данные ограничительные меры вводились на фоне нарушения воздушного пространства Польши беспилотниками, которые польские власти назвали российскими. Министерство обороны России заявило об отсутствии планов нанесения ударов по польской территории и выразило готовность к консультациям с польскими коллегами, а посол России в Польше Андрей Ордаш заявил, что страна не предоставила достаточных доказательств причастности России.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Егор Алимов
Латвия Россия Белоруссия граница очередь
Материалы по теме
Латвия с 1 ноября запретит нерегулярные автобусные рейсы в Россию
Политика
Politico узнало об угрозе депортации более 800 россиян из Латвии
Политика
Захарова назвала варварством риск депортации более 800 россиян из Латвии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:15
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
Какие сборные уже вышли на чемпионат мира по футболу 2026 года Спорт, 13:10
Талибы сообщили о гибели 12 человек в боях на границе с Пакистаном Политика, 13:03
Минимальная ставка аренды жилья в Москве поставила новый рекорд за 30 лет Недвижимость, 13:01
ВС разрешил конфискацию автомобилей сожителей злостных нарушителей Общество, 13:01
На «Госуслугах» запустили жизненную ситуацию «Налоговый вычет» Технологии и медиа, 13:00
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
В КХЛ рассказали о планах по модернизации после ошибочной шайбы СКА Спорт, 12:59
Россия отказалась исполнить решение ЕСПЧ по выплате Грузии более €250 млн Политика, 12:58
Все дело в дубе: Chateau Le Grand Vostock о своих новинках Вино, 12:58
Какие процессы поменять при росте производстваПодписка на РБК, 12:54
Дерзкий против мягкого. Сравнительный тест Geely Monjaro и Chery Tiggo 9 Авто, 12:53
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Почему IT-бизнес молодеет и уходит в регионы Радио РБК, 12:49