В Латвии ввели платное пересечение границы

Рига с 15 октября запустила платное бронирование в электронной очереди для транспортных средств из России и Белоруссии. Цена бронирования места — около €9. Латвия объясняет это ужесточением мер безопасности

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

С 15 октября Латвия ввела систему платной электронной очереди для пересечения внешней границы страны из России и Белоруссии, следует из информации на латвийском сайте электронного бронирования очереди. Аналогичная система действует в Эстонии и Литве.

В качестве причины введения платной электронной очереди на сайте указали «повышение безопасности пересечения границы» и «предотвращение транспортных очередей». Система платной очереди будет действовать на погранпереходах «Гребнева», «Терехова» и «Патерниеки».

Согласно новому порядку, водители должны заранее зарегистрироваться в системе онлайн-бронирования до прибытия на границу. При регистрации необходимо указать пункт пропуска, дату, время и выбранный тип очереди. Стоимость бронирования для одного транспортного средства составляет €9,3.

Регистрация в электронной очереди началась с 1 октября. С 15 октября транспортные средства больше не смогут пересечь латвийскую границу в порядке живой очереди, говорится на сайте бронирования.

Разработку и внедрение системы осуществляет АО «Латвийский государственный центр радио и телевидения» в сотрудничестве с ответственными государственными учреждениями в соответствии с Законом об автомобильном транспорте Латвии.

Согласно правилам системы электронного бронирования, водители автобусов, выполняющих регулярные международные рейсы, обязаны регистрироваться в системе, но освобождаются от оплаты данной услуги. При этом обязанность по регистрации в электронной очереди не распространяется на велосипедистов, конные экипажи и транспортные средства дипломатических и консульских представительств.

Ранее Министерство транспорта Латвии сообщило, что с 1 ноября в стране вступает в силу запрет на пересечение латвийско-белорусской и латвийско-российской границ автобусами, осуществляющими международные нерегулярные пассажирские перевозки. Как отмечается в сообщении ведомства, мера направлена на предотвращение нелегальной иммиграции и угроз безопасности на внешней границе.

Согласно новым правилам, введенным Латвией в сентябре, граждане третьих стран, в том числе России и Белоруссии, обязаны предоставлять расширенную информацию о себе, своих родственниках и целях поездки до въезда в страну. Эти требования распространяются на граждан государств, не входящих в ЕС, НАТО, Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европейскую экономическую зону.

Также в сентябре Латвия закрывала небо у границ с Россией и Белоруссией. Данные ограничительные меры вводились на фоне нарушения воздушного пространства Польши беспилотниками, которые польские власти назвали российскими. Министерство обороны России заявило об отсутствии планов нанесения ударов по польской территории и выразило готовность к консультациям с польскими коллегами, а посол России в Польше Андрей Ордаш заявил, что страна не предоставила достаточных доказательств причастности России.