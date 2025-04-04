Латвия ужесточила правила въезда для граждан третьих стран
Латвия ужесточила правила въезда для граждан третьих стран, обязав их перед въездом в страну предоставлять сведения о себе, родственниках и цели поездки. Об этом сообщает Delfi. Нововведение касается граждан России и Белоруссии.
С 1 сентября 2025 года, согласно новым поправкам, принятым Сеймом Латвии 3 апреля, граждане стран, не входящих в Евросоюз (ЕС), НАТО, Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейскую Экономическую зону (ЕЭЗ), а также Швейцария и Бразилия будут обязаны предоставлять дополнительные данные перед поездкой в Латвию.
Требования включают обязательное предоставление информации за 48 часов до въезда, включая цель поездки, предполагаемый срок пребывания, место проживания и маршрут передвижения. Также при въезде будет необходимо указать сведения о сфере занятости, родственниках, занимавших выборные должности, а также о военной службе или государственной деятельности.
Штраф за нарушение этих требований может составить до 2000 евро.
В феврале глава латвийского МВД Рихардс Козловскис призвал жителей Латвии ограничить поездки в Россию и Белоруссию, объяснив это возможной угрозой быстрой блокировки границ в случае «угрозы со стороны восточных соседей». Министр отметил, что такие меры могут быть приняты в течение нескольких часов.
В середине марта латвийские власти закрыли для пешеходов и велосипедистов пограничные переходы «Патерниеки», «Гребнево» и «Терехово». Первый расположен на границе с Беларусью, два других — с Россией.
До этого в Латвии с российской стороны действовало четыре пропускных пункта, однако «Педедзе» и «Виентули» были закрыты с 16 октября 2023 года. На границе с Белоруссией работал лишь один пункт, так как с 19 сентября 2023 года была приостановлена работа пункта «Силене».
Попасть из этих стран в Латвию теперь можно только на машине или автобусе.
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