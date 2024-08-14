ФСБ задержала в ДНР женщину за передачу Украине сведений о работе МЧС

Фото: ТАСС

Сотрудники управления ФСБ по ДНР задержали женщину по подозрению в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным ФСБ, девушка передавала украинским спецслужбам данные о работе сотрудников МЧС, участвовавших в ликвидации последствий артиллерийских ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным управления ФСБ, эту информацию могли использовать для повторных атак, в результате которых погибли сотрудники экстренных служб.

Следователи возбудили дело по ст. 275 Уголовного кодекса (государственная измена). Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы.

В конце июля в Донецке под обстрел попали четверо сотрудников МЧС — они тушили здание после атаки ВСУ на город. Пожарным удалось самостоятельно добраться до больницы, после чего их госпитализировали.

После начала военной операции на Украине ФСБ регулярно сообщает о задержании подозреваемых в госизмене.

В августе в Нижегородской области задержали мужчину, который по заданию работающих на СБУ кураторов снимал на видео военные объекты. Задержанный успел снять как военную инфраструктуру, так и объекты промышленности и здания органов власти.

В конце июля ФСБ задержала жителя Амурской области по подозрению в оказании финансовой помощи ВСУ. По словам мужчины, он переводил личные деньги для поддержки армии в украинский Нацбанк. Мужчина знал, что донаты могут быть использованы против безопасности России.