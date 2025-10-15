 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Власти Эквадора назвали терактом взрыв машины в городе Гуаякиль

Фото: ECU 911 / Reuters
Фото: ECU 911 / Reuters

Взрыв автомобиля в городе Гуаякиль в Эквадоре, в результате которого по меньшей мере один человек погиб и двое пострадали, является терактом, заявил губернатор эквадорской провинции Гуаяс Умберто Пласа, передает Prensa Latina.

Министр внутренних дел страны Джон Реймберг сообщил, что на месте происшествия были обнаружены два автомобиля, начиненных взрывчаткой. Один из них взорвался, а второй — нет, поскольку был нейтрализован специализированной группой Национальной полиции.

По словам Реймберга, теракт был организован «преступными группировками, стремящимися посеять хаос в стране».

Инцидент произошел 14 октября около 18:30 (3:30 мск 15 октября) по местному времени на проспекте Хосе Хоакина Оррантиа, недалеко от торгового центра Mall del Sol. По данным El Universo, автомобиль был припаркован возле конференц-центра отеля.

Протестующие напали на кортеж президента Эквадора с камнями и оружием
Политика

Прокуратура начала расследование. Начальник пожарной службы Гуаякиля Мартин Кукалон сообщил, что в результате взрыва погиб водитель такси. Пострадавшие госпитализированы. Полиция эвакуировала близлежащие гостиницы, офисы, рестораны и предприятия.

В Эквадоре с середины сентября продолжаются протесты. 8 октября толпа протестующих, примерно 500 человек, окружила кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа и забросала его камнями. Президент не пострадал, задержаны пять человек.

Егор Алимов
Эквадор взрыв взрыв автомобиля теракт
