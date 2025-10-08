Протестующие атаковали кортеж президента Эквадора
Группа из примерно 500 человек окружила кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа, который направлялся в провинцию Каньяр, и забросала его камнями, сообщила министр окружающей среды и энергетики Инес Мансано.
По словам чиновницы, впоследствии на автомобиле президента были обнаружены следы пуль. Министр добавила, что президент не пострадал, задержаны пять человек. «Стрельба по машине президента, забрасывание камнями, порча государственной собственности — это просто преступление. Мы этого не допустим», — заявила Мансано (цитата по Reuters).
На видео из автомобиля, которое в X опубликовала администрация президента, видно, как люди бросают камни в сторону машины, на стекле заметны трещины. На другом снимке запечатлен автомобиль с разбитыми окнами и треснувшим лобовым стеклом.
В сообщении администрации говорится, что напавшие «повиновались приказам радикалов», они пытались «силой помешать реализации проекта» строительства канализационной системы в провинции. Им предъявят обвинения в терроризме и покушении на убийство.
Протесты в Эквадоре продолжаются с середины сентября, сообщает Reuters. Их организовала Конфедерация коренных народов CONAIE из-за решения президента отменить субсидии на дизтопливо, что привело к резкому росту цен. В ряде провинций страны объявили чрезвычайное положение, в некоторых ввели ночной комендантский час.
Нобоа заявил, что за демонстрациями стоит венесуэльский картель Tren de Aragua. Он предупредил, что протестующих, нарушивших закон, обвинят в терроризме, им грозит до 30 лет тюремного заключения.
CONAIE возглавляла протесты, которые привели к свержению трех президентов в период с 1997 по 2005 год, отмечает Би-би-си.
