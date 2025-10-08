Протестующие напали на кортеж президента Эквадора с камнями и оружием

Протестующие напали на кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа, когда он направлялся на мероприятие в провинции Каньяр, сообщила пресс-служба администрации главы государства в соцсети X. Задержаны пять человек, им будут предъявлены обвинения в терроризме и покушении на убийство.

Всего на митинг вышли около 500 человек. По данным портала Primicias, демонстранты забросали кортеж президента камнями, палками и, вероятно, вели стрельбу. Министр энергетики, горнодобывающей промышленности и окружающей среды Инес Мансано подтвердила, что на машине с президентом есть следы пуль, передает Reuters.

Протесты начались в Эквадоре после того, как 12 сентября президент отменил субсидии на дизельное топливо. После этого цены на него выросли с $1,8 до $2,8 за галлон (3,78 литра). В нескольких провинциях на фоне беспорядков было объявлено чрезвычайное положение.