Суд оштрафовал актера Смольянинова за нарушение закона об иноагентах

Артур Смольянинов (Фото: Наталья Логинова / Global Look Press)

Черемушкинский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом) за нарушение законодательства об иностранных агентах. Карточка дела опубликована на сайте суда.

В решении суда, заседание которого состоялось 13 октября, сумма штрафа не названа, однако за непредоставление иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган предусмотрена санкция в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Позже пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы опубликовала сообщение, в котором говорится, что сумма штрафа составила 40 тыс. руб.

В октябре 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Смольянинова по уголовным статьям о возбуждении ненависти (по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК) и распространении ложной информации о Вооруженных силах России (пп. «б» и «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). По первой статье актеру грозит до шести лет лишения свободы, по второй — до десяти лет.

В январе ТАСС сообщил, что российские следователи в 2024 году получили отказ от коллег из Латвии в установлении местонахождения Смольянинова и содействии в его выдаче.