Общество
0

Аэропорт Якутска открыли через 7 часов после возгорания на шасси у Ил-96

Аэропорт Якутска закрывали для полетов более чем на 7 часов после того, как у грузового самолета Ил-96-400Т авиакомпании Sky Gates повредились шасси при посадке, судно перекрыло взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В публикации говорится, что самолет сел и был уже на завершающей стадии пробега по взлетно-посадочной полосе (ВПП), когда «произошло разрушение нескольких пневматиков (авиашин) левой основной опоры шасси».

В пресс-службе аэропорта объяснили, что у самолета при посадке началось воспламенение тормозных барабанов.

Судно перевозило 60 т груза из Жуковского, на борту находились девять человек, никто не пострадал. Как сообщили в аэропорту, ситуация была быстро взята под контроль, груз разгружали на взлетно-посадочной полосе, самолет эвакуировали.

Аэропорт Волгограда приостановил полеты
Политика

Поломку шасси при посадке расценили как авиационный инцидент, его расследованием занимается Межрегиональное территориальное управление (МТУ) Росавиации.

Аэропорт Якутска приостанавливал прием и выпуск воздушных судов в 18:05 по мск 14 октября, а возобновил в 1:25 15 октября. За это время два рейса авиакомпании «Якутия» из Иркутска и Санкт-Петербурга ушли на запасные аэродромы.

