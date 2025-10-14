 Перейти к основному контенту
0

В МВД рассказали, как узнать число оформленных на человека сим-карт

В МВД рассказали, как узнать число зарегистрированных на человека сим-карт
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Проверить количество оформленных на одного абонента сим-карт можно на портале «Госуслуги» или у мобильного оператора, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

«С 1 ноября 2025 года вступают в силу положения федерального закона, согласно которым на одного человека можно будет оформить не более 20 сим-карт — суммарно у всех операторов», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что, если лимит будет превышен, операторы сотовой связи будут не вправе продолжать обслуживание.

Узнать, сколько сим-карт зарегистрировано на одного человека, можно на портале «Госуслуги». Для этого нужно авторизоваться в личном кабинете, зайти в раздел «SIM-карты» и посмотреть перечень всех номеров, оформленных на один паспорт. Если среди них окажутся незнакомые номера, от них можно отказаться, отметили в МВД.

МВД предупредило о росте мошенничества с перегоном машин из-за рубежа
Общество
Фото:Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Если в списке нет основного номера, возможно, он был зарегистрирован по старому паспорту. В этом случае следует обратиться к оператору, чтобы обновить данные, добавили в ведомстве.

Еще один вариант проверки — позвонить в службу поддержки мобильного оператора или прийти в салон связи с паспортом. Там абоненту должны предоставить полный список зарегистрированных на него номеров.

В МВД призвали граждан проверить все сим-карты, оформленные по их документам, чтобы избежать случайной блокировки и защититься от случаев, когда номера оформляются мошенниками без ведома абонента.

С 1 апреля граждане России могут оформить на свое имя не более 20, а иностранцы — не более десяти сим-карт. Если число сим-карт превышает установленные лимиты, от лишних нужно отказаться, напоминали в Минцифры. Россиянам нужно сделать это до 1 ноября.

