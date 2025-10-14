Освобожденный из плена в Газе уроженец Донбасса потерял 30 кг

Максим Харкин (Фото: IsraelinRussian / Telegram)

Освобожденный из плена в секторе Газа Максим Харкин потерял 30 кг за два года в плену, его держали в ужасных условиях, заявила в беседе с «РИА Новости» мать освобожденного Наталья.

«Он похудел на треть. Он похудел на 30 кг, <...> кожа да кости. Но он молодец, держится», — отметила мать. По ее словам, сын теперь «в хороших руках» и обязательно восстановится.

Харкин — уроженец Донецка, сын гражданки России. 7 октября 2023 года был похищен с фестиваля Nova. На момент взятия в плен у него не было российского гражданства. Семья оформила для него паспорт России, чтобы Москва могла помочь с освобождением.

Харкин стал одним из 20 заложников, которых ХАМАС передал Израилю 13 октября в рамках соглашения по прекращению боевых действий в секторе Газа. В ответ Израиль освободил 250 пожизненно осужденных палестинцев и около 1,7 тыс. жителей Газы, арестованных с октября 2023 года.