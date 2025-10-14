Отстраненный ректор Запесоцкий отверг обвинения в тратах

Александр Запесоцкий (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александр Запесоцкий, отстраненный от должности Генпрокуратурой, отверг обвинения надзорного ведомства по поводу трат на поездки, гостиницы и рестораны за счет вуза. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на обращение Запесоцкого.

«К примеру, работая на университет иногда до 16 часов в сутки, я действительно заказывал не раз личные поездки через помощников в университете. Но всегда вносил деньги в кассу вуза. Да и личной жизни (включая рестораны) в обычном понимании у меня практически не было. Любые поездки за редкими исключениями включали деловую программу, популяризацию России и вуза, встречи с учеными, деятелями культуры, искусства, образования», — говорится в обращении.

Как писал «Коммерсантъ» 13 октября, в иске Генпрокуратуры к Запесоцкому утверждается, что за два года ректор потратил более 95 млн руб. на зарубежные поездки, а также оплату посещений ресторанов, охраны и прочих расходов. В частности, в документах сказано, что в 2023–2024 годах вуз оплачивал своему руководителю аренду элитного коттеджа в поселке Лисий Нос на берегу Финского залива. Также, согласно финансовой документации, университет покрыл Запесоцкому и членам его семьи расходы на дорогостоящие туристические перелеты бизнес-классом во Францию, Монако и Италию.

10 октября Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о возврате государству имущества Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП). Суд принял в производство иск Генпрокуратуры 22 сентября. Ответчиками по нему были указаны СПбГУП и Федерация независимых профсоюзов России.

По данным Генпрокуратуры, СПбГУП незаконно перешел в собственность Федерации независимых профсоюзов России, а Запесоцкий «на протяжении десятилетий» использовал имущество вуза «для личного обогащения за счет полученных средств от платного обучения студентов и субсидий из федерального бюджета». 23 сентября имущество СПбГУП было арестовано. 24 сентября стало известно, что Запесоцкого отстранили от должности.