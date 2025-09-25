Ректора Запесоцкого отстранили от должности по иску Генпрокуратуры

Ректора СПбГУП Запесоцкого Генпрокуратура обвинила в личном обогащении за счет вуза, университет отвергал эти обвинения в адрес руководителя. В качестве обеспечительной меры суд отстранил его от должности

Александр Запесоцкий (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил требование Генпрокуратуры и в качестве обеспечительной меры по ее иску к ректору Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александру Запесоцкому отстранил его от должности, следует из определения суда.

«Отстранить Запесоцкого Александра Сергеевича <...> от занимаемой должности ректора (единоличного исполнительного органа) Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов», — сказано в документе.

Обязанности ректора будет временно исполнять директор Санкт-Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права Евгений Лубашев.

СПбГУП запрещено заключать с Запесоцким договор внутреннего заместительства или срочный трудовой договор, выдавать ему связанные с вузом документы и т.д.

Александр Запесоцкий — кандидат педагогических наук, член-корреспондент Российской академии наук, заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения РАН. Возглавляет вуз с 1991 года. На сайте СПбГУП указано, что Запесоцкий является доверенным лицом Владимира Путина «с 2012 года». На должности ректора Запесоцкий неоднократно привлекал внимание из-за проводимой им политики. Еще в 2004 году ректор сам говорил, что построил в вузе «культ личности». В 2014 году из СПбГУП были отчислены 150 человек, «не соблюдающих дисциплину и неспособных к поведению на уровне университетских стандартов». В 2021-м Запесоцкий предложил не выдавать непривитым студентам дипломы.

РБК обратился за комментарием к Запесоцкому.

В иске Генпрокуратуры говорилось, что СПбГУП перешел в собственность Федерации независимых профсоюзов России незаконно и что Запесоцкий «на протяжении десятилетий» использовал имущество вуза «для личного обогащения за счет полученных средств от платного обучения студентов и субсидий из федерального бюджета». Надзорный орган требует вернуть имущество вуза государству.

«Фонтанка» со ссылкой на обращение ведомства в суд писала, что прокуратура опасается использования Запесоцким студентов и сотрудников университета для организации протестных акций, а потому просит суд ускорить рассмотрение дела.

СПбГУП в ответ на иск Генпрокуратуры заявил РБК, что у вуза нет в собственности и пользовании государственного имущества и что Запесоцкий никогда не скрывал своих доходов от государства. «Никаких фактов использования Запесоцким полученных средств от платного обучения и субсидий из федерального бюджета в личных целях никем и никогда не было установлено», — добавили в университете. Там также напомнили, что у них работали три прокурора Санкт-Петербурга, а первым деканом юрфака был глава СК Александр Бастрыкин.