Эстония заставила поддержавшего ВС России инвестора заплатить Украине
Криптоинвестор в Эстонии, поддержавший финансами российскую армию, был вынужден пожертвовать Украине сумму в 30 раз больше, сообщает издание The Cryptonomist.
В 2022 году криптобизнесмен, личность которого не раскрывается, совершил три перевода через Binance на сумму 0,0008 биткоина каждый. Из-за колебаний курса биткоина эквивалентная стоимость транзакций составила €23,30, €15,20 и €16,10, что в сумме равняется €54,60. Эти средства были направлены организации, поставляющей военное снаряжение российским войскам на Украине.
Как отмечает издание, первый перевод был сделан 7 июня 2022 года — вскоре после внесения в Уголовный кодекс Эстонии нормы, запрещающей поддержку «актов агрессии иностранных государств». Это привлекло внимание эстонских властей, которые начали расследование.
Помощник государственного прокурора Эстонии Маргарет Берес увидела в деле возможность применить механизм, который позволяет прекратить уголовное преследование без суда при условии, что подозреваемый соглашается выполнить определенные требования.
Криптоинвестор согласился пожертвовать украинской организации сумму, в 30 раз превышающую размер отправленных пророссийской группе средств. Прокуратура случайным образом выбрала получателя пожертвования — Украинский культурный центр, ведущий деятельность в Таллине. Итоговая сумма компенсации составила €1638.
Помимо финансовых обязательств, инвестор должен будет выполнить 75 часов общественных работ в течение шести месяцев. В случае невыполнения этих условий прокуратура заявила о намерении возобновить уголовное преследование.
В июле Вируский уездный суд в Нарве приговорил гражданина России Павла Капустина к шести с половиной годам тюремного заключения за шпионаж против Эстонии. Как утверждают правоохранительные органы, он передавал ФСБ разную информацию, в том числе о демонтаже танка-памятника в Нарве и о настроениях жителей Нарвы в связи с мятежом, организованным основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.
