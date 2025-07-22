В Эстонии россиянину дали 6,5 лет за передачу данных о танке и Пригожине

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Вируский уездный суд в Нарве приговорил гражданина России Павла Капустина к шести с половиной годам тюремного заключения за шпионаж против Эстонии, сообщает ERR.

Согласно совместному пресс-релизу прокуратуры и Департамента полиции безопасности Эстонии (КаПо), Капустин установил связь с ФСБ России, собирал и передавал российской спецслужбе необходимую информацию и средства, тем самым совершая действия, направленные против безопасности Эстонии.

«Обвиняемый передавал ФСБ разную информацию, в том числе, например, о демонтаже танка-памятника в Нарве и о настроениях жителей Нарвы в связи с мятежом, организованным главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным», — заявила государственный прокурор Трийну Олев-Аас.

Как утверждают правоохранительные органы, параллельно со шпионской деятельностью Капустин занимался транспортировкой подпадающих под санкции товаров из Эстонии в Россию. КаПо установило, что проживающие в России заказывали у него предметы роскоши, попавшие под санкции, которые Капустин, в свою очередь, заказывал в Нарву как из Эстонии, так и из других европейских стран. Затем он организовывал перевозку товаров из Эстонии в Россию и передавал их там заказчикам.

Кроме того, Капустин был признан виновным в предоставлении ложных данных полиции и пограничной службе при подаче заявления на вид на жительство.

Суд приговорил его к реальному лишению свободы сроком на шесть с половиной лет, также у него конфисковано имущество на сумму около €90 тыс.

В августе 2024 года суд в Эстонии приговорил профессора Тартуского университета россиянина Вячеслава Морозова к шести годам и трем месяцам лишения свободы по обвинению в деятельности против эстонского государства в интересах и по заданию разведки зарубежной страны. По версии обвинения, Морозов собирал в республике информацию о внутренней политике, политике в области обороны и безопасности и связанных с ними людях и инфраструктуре. Данные он передавал одной из российских спецслужб.