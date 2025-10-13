 Перейти к основному контенту
Политика
Выступавшему на русском депутату сейма Латвии запретили въезд в Эстонию

Депутату сейма Росликову, защищавшему русскоязычных, запретили въезд в Эстонию

Выступавшему на русском депутату сейма Латвии запретили въезд в Эстонию
Депутату cейма Латвии, лидеру партии «Стабильность!» Алексею Росликову запретили въезд в Эстонию, об этом политик рассказал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

«Мы сегодня ехали в Эстонию на встречу с нашими коллегами. Меня по дороге остановила полиция, сказала, что у меня запрет посещать Эстонию», — сказал Росликов. Он уточнил, что у него имеются все необходимые разрешения, и рассказал, что специальные эстонские службы забрали у него документы и «везут к себе».

Телерадиокомпания ERR написала, что в отношении Росликова ввели краткосрочный запрет на въезд до 20 октября. Как сообщил каналу министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро, решение связано с деятельностью политика.

«Если у людей нехорошие намерения относительно того, что они пытаются сделать в Эстонии, особенно в связи с их поддержкой российской повестки, то им тут не место. Особенно в предвыборную неделю», — цитирует его телеканал.

На защищавшего русский язык депутата сейма Латвии завели уголовное дело
Политика

Как пишет ERR, Росликов прибыл в Эстонию для выступления на мероприятии.

В июне депутат на заседании парламента раскритиковал декларацию о «режиме русификации» в советский период и «устранении ее лингвистических последствий». В своей речи депутат задал вопрос, собираются ли власти создать для русскоязычных «отдельные закрытые зоны» или запретить называть детей русскими именами. В конце речи он по-русски сказал «русский язык — наш язык» и показал грубый жест.

Выступавшему на русском депутату сейма Латвии запретили въезд в Эстонию

После этого в Латвии на него завели уголовное дело по подозрению в сотрудничестве с Россией в действиях против Латвии и разжигании национальной ненависти и вражды.

Негативная реакция сейма Латвии на речь депутата Росликова на русском языке была предсказуемой, но слышать «голоса разума» в прибалтийских странах «отрадно», сказали в Кремле.

