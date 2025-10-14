Телефон взорвался в кармане штанов подростка в Подмосковье

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Московской области 13-летнего подростка госпитализировали, после того как телефон в кармане его штанов взорвался и штаны загорелись, сообщил Минздрав региона.

В результате взрыва штаны парня оплавились прямо у него на ногах. Прибывшие врачи, учитывая большой объем повреждения и вторую степень ожога, ввели ребенку анальгетики и госпитализировали в ожоговый центр МОЦОМД.

Операция ребенку не потребовалась. После оказанной помощи ожогов и рубцов у ребенка не будет, сообщило ведомство.

По информации МЧС, три главные причины взрывов сотовых телефонов: нелицензионное ПО, возраст устройства и механическое воздействие. Больше всего опасности подвержены наиболее распространенные литийионные аккумуляторы — такие устанавливают в телефоны и ноутбуки.

В МЧС посоветовали не носить гаджет в заднем кармане, не запускать энергоемкие игры и приложения во время зарядки и прекратить эксплуатацию устройства, если его аккумулятор вздулся, так как это может привести к взрыву.