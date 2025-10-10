В Якутске от удара током с заряжавшегося телефона погиб подросток

В Якутске подросток погиб, когда пользовался телефоном, стоявшим на зарядке, сообщил следственный отдел по Якутску СУ СК России по Якутии. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК).

По данным следствия, 8 октября жительница Якутска вернулась домой и нашла своего 17-летнего сына мертвым. Она увидела термический ожог у подростка на груди. Сразу после этого женщина вызвала скорую помощь, медики констатировали смерть юноши.

«По предварительным данным, юноша пользовался телефоном в момент его зарядки и по неустановленным пока причинам произошло поражение электрическим током», — говорится в сообщении.

Ранее в Подмосковье нашли тело подростка с термическими ожогами, в его руке лежал оплавленный сотовый телефон. По информации телеграм-канала Mash, парень общался со своей девушкой по телефону, который был подключен к сети с помощью перемотанного скотчем провода. Девушка рассказала, что в какой-то момент подросток вскрикнул и связь оборвалась.