Экс-судья ВС Момотов заявил в суде, что не смог купить дом в Москве

Виктор Момотов (Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»)

Бывший судья Верховного суда и глава Совета судей Виктор Момотов на заседании по делу об изъятии его имущества в пользу государства заявил, что за годы работы судьей не смог купить дом в Москве, сообщает корреспондент РБК.

«В моей собственности находятся одна квартира, дом и одна машина. Я даже дома за 16 лет не приобрел здесь в Москве», — сказал бывший судья.

Во вторник, 14 октября, Останкинский суд изъял в доход государства 95 объектов недвижимости на сумму свыше 9 млрд руб., связанных с Момотовым, включая сеть бизнес-отелей Marton. Решение суда вступило в силу незамедлительно.

Ответчиками по иску выступали Момотов, бизнесмен Андрей Марченко, его сын и ООО «Гостиница «Вологда». Генпрокуратура установила, что через доверенных лиц они владели 44 участками и 51 объектом недвижимости в Москве, Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской и других регионах.

По данным прокуратуры, Момотов, будучи судьей, вопреки закону занимался бизнесом, легализовал активы и имел связи с ОПГ «Покровские». В суде были допрошены свидетели, часть — в засекреченном режиме.

Момотов отрицал претензии и заявлял, что не имел отношения к гостиницам. Марченко, напротив, утверждал, что они были партнерами с 1990-х годов, совместно открывали отели и делили прибыль.

Прокуратура указала на получение дохода наличными, дробление бизнеса и оформление ИП на сотрудников, что привело к ущербу на более 500 млн руб. Также звучали обвинения в предоставлении в отелях Marton почасовых номеров и оказании там интим-услуг, ответчики это отрицали.

В конце сентября Момотов назвал иск «клеветой» и «ударом». После подачи иска он ушел в отставку с постов судьи ВС, члена президиума и секретаря пленума ВС, сохранив статус судьи в отставке. 8 октября он подал в отставку с поста председателя Совета судей.