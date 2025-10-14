Путин принял в Кремле главу «Норникеля» Потанина

Владимир Потанин и Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой «Норникеля» Владимиром Потаниным, сообщает официальный сайт Кремля.

В частности, во время беседы Потанин отметил, что «Норникелю» удается сохранять ведущее место в мире по производству никеля и платиноидов, несмотря на снижение мировых цен на продукцию, нарушение логистических цепочек и необходимость ориентироваться на новые рынки. По его словам, компания полностью покрывает потребности России в редких металлах.

Также глава «Норникеля» подчеркнул, что компания выполняет социальные обязательства перед своими работниками. Так, по словам Потанина, более двух тысяч норильских семей улучшили свои жилищные условия.

Кроме того, Потанин отметил, что компания более чем на 20% сократила вредные выбросы в атмосферу в соответствии с программой «Чистый воздух». Глава «Норникеля» рассказал президенту о новых системах, которые позволяют рассчитывать количество выброшенных в атмосферу вредных веществ и осуществлять выброс так, чтобы он минимально воздействовал на экологию.

В начале июля Патриарх Кирилл наградил Владимира Потанина орденом святого благоверного князя Александра Невского I степени за помощь Русской православной церкви. Награждение состоялось по завершении литургии в храме Христа Спасителя в Москве. Также орден преподобного Сергия Радонежского II степени первый вице-президент ГМК «Норильский никель» Сергей Малышев.