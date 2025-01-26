ТАСС сообщил об отказе Латвии в содействии в выдаче Смольянинова
Российские следователи еще в прошлом году получили отказ от коллег из Латвии в установлении местонахождения актера Артура Смольянинова (включен Минюстом в реестр иноагентов) и содействии в его выдаче, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
СК продлил на три месяца срок предварительного следствия по делу Смольянинова, который бал заочно арестован.
«Срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении обвиняемого Смольянинова продлен еще на три месяца, то есть до 26 апреля 2025 года», — говорится в документах.
Кроме этого, ведомство узнало, где находится обвиняемый. Поэтому, как считает защита, объявление актера в международный розыск является чисто формальным решением.
В октябре 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Смольянинова по делу о распространении фейков про российскую армию и возбуждении ненависти. Осенью 2022 года актер рассказал, что не находится в России.
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