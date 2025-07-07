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Потанина наградили орденом Александра Невского за помощь РПЦ

Патриарх Кирилл наградил Потанина орденом Александра Невского за помощь РПЦ

Потанина наградили орденом Александра Невского за помощь РПЦ
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Патриарх Кирилл наградил президента холдинга «Интеррос» Владимира Потанина орденом святого благоверного князя Александра Невского I степени за помощь Русской православной церкви (РПЦ), сообщили в пресс-служба патриарха Московского и всея Руси. Орден был вручен «во внимание к помощи Русской Православной Церкви».

Награждение состоялось в воскресенье, 6 июля, по завершении литургии в Храме Христа Спасителя в Москве. На опубликованных пресс-службой «Интерроса» кадрах церемонии награждения Кирилл произносит «Возлагаю на вас высокий орден».

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Там же в Храме Христа Спасителя из рук патриарха получил орден преподобного Сергия Радонежского II степени первый вице-президент ГМК «Норильский никель» (управляется «Интерросом») Сергей Малышев.

Орден Святого благоверного великого князя Александра Невского — общецерковная награда Русской православной церкви, учрежденная 13 апреля 2021 года Патриархом Кириллом и Синодом в честь 800-летия правителя и полководца. Орден вручают за особые заслуги в деле защиты страны, укрепления межнационального мира и развития международных связей церкви.

Первую церковную награду — орден князя Владимира III степени — Владимиру Потанину вручили в 1993 году. Затем у него появились и другие награды РПЦ. В частности, в мае 2021 года предприниматель был награжден орденом преподобного Андрея Иконописца I степени. В июне 2024 года — медалью I степени священномученика Космы Саратовского за многолетнюю благотворительную помощь Саратовской митрополии.

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