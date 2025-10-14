 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Минске сообщили об обстоятельном разговоре с США по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь
Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Главная тема повестки белорусско-американского диалога посвящена украинскому вопросу, заявил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель по итогам совещания у президента республики Александра Лукашенко. На нем обсуждались обстановка в мире и отношения с Вашингтоном, передает БелТА.

«Американские партнеры признают, что мы, находясь в этом регионе, и наш глава государства, зная обстановку, серьезно можем вносить свой вклад в стабилизацию ситуации. Поэтому обстоятельный разговор по украинской тематике», — приводит БелТА слова генерала.

Ранее в ходе этого совещания Лукашенко заявил о готовности Минска участвовать в урегулировании российско-украинского конфликта.

Лукашенко призвал остановить бои, чтобы сохранить существование Украины
Политика
Александр Лукашенко

«Если американцы хотят урегулировать конфликт в Украине и видят там какую-то небольшую нашу роль, мы готовы в этом участвовать», — сказал белорусский президент. Он также отметил, что «никакие «Томагавки» вопрос не решат», так как они приведут лишь к эскалации вплоть до ядерной войны.

«Наверное, это лучше всех понимает [президент США] Дональд Трамп, который не спешит отдавать это смертоносное оружие и разрешать бить вглубь России», — добавил белорусский лидер.

После завершения войны Израиля с ХАМАС президент США заявил, что Вашингтон сосредоточится на прекращении военного противостояния России и Украины. Он допустил передачу Киеву дальнобойных ракет Tomahawk, если Москва не согласится на урегулирование.

Москва осуждает любую военную помощь Украине. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что передача дальнобойных ракет Киеву не изменит соотношение сил на поле боя, так как Россия будет их сбивать. Вместе с тем в Кремле готовы к урегулированию конфликта на Украине, хотя и считают, что «политическую волю» к продолжению переговоров сохраняет лишь президент США в отличие от Киева и ЕС.

Минск Вашингтон Александр Лукашенко Владимир Путин Дональд Трамп Военная операция на Украине мирное урегулирование
