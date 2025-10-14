Порошенко оценил шансы Украины на победу без участия иностранных войск

Петр Порошенко (Фото: Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что страна способна одержать победу в конфликте с Россией без прямого участия иностранных военных. По его словам, для этого необходима полноценная интеграция с НАТО, США и Европейским союзом при сохранении уровня их текущей поддержки. Об этом Порошенко заявил в интервью телеканалу TVP.

Экс-президент настаивает на необходимости оставить «дверь в НАТО открытой», поскольку без членства Украины в альянсе, по его мнению, невозможно достичь устойчивой ситуации в Европе. Он подчеркнул, что двусторонние договоры о безопасности не могут заменить действие статьи 5 устава НАТО о коллективной обороне, но при этом Украина не требует отправки иностранных войск. «Нам не нужны ваши солдаты; нам нужно единство, нам нужна солидарность», — заявил экс-президент.

Политик также призвал европейские страны полностью отказаться от российской нефти, отметив, что ЕС уже доказал возможность существования без российского газа.

Противоположное мнение 9 октября высказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. По ее словам, Украина не сможет в одиночку «оттеснить» Россию и вернуть утраченные территории. Для этого ей необходима помощь со стороны Европы. Каллас заявила, что поддержку необходимо наращивать. От этого зависит ее позиция на переговорах.

Президент России Владимир Путин в начале сентября назвал иностранные войска «законной целью для поражения» в случае, если они появятся на Украине. Он отметил, что не видит смысла в их нахождении на территории соседнего государства, если будут достигнуты «решения для долгосрочного мира».