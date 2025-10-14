 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Порошенко оценил шансы Украины на победу без участия иностранных войск

Порошенко: Украина может победить без помощи иностранных войск
Сюжет
Военная операция на Украине
Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что страна способна одержать победу в конфликте с Россией без прямого участия иностранных военных. По его словам, для этого необходима полноценная интеграция с НАТО, США и Европейским союзом при сохранении уровня их текущей поддержки. Об этом Порошенко заявил в интервью телеканалу TVP.

Экс-президент настаивает на необходимости оставить «дверь в НАТО открытой», поскольку без членства Украины в альянсе, по его мнению, невозможно достичь устойчивой ситуации в Европе. Он подчеркнул, что двусторонние договоры о безопасности не могут заменить действие статьи 5 устава НАТО о коллективной обороне, но при этом Украина не требует отправки иностранных войск. «Нам не нужны ваши солдаты; нам нужно единство, нам нужна солидарность», — заявил экс-президент.

Лукашенко призвал остановить бои, чтобы сохранить существование Украины
Политика
Александр Лукашенко

Политик также призвал европейские страны полностью отказаться от российской нефти, отметив, что ЕС уже доказал возможность существования без российского газа. 

Противоположное мнение 9 октября высказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. По ее словам, Украина не сможет в одиночку «оттеснить» Россию и вернуть утраченные территории. Для этого ей необходима помощь со стороны Европы. Каллас заявила, что поддержку необходимо наращивать. От этого зависит ее позиция на переговорах.

Президент России Владимир Путин в начале сентября назвал иностранные войска «законной целью для поражения» в случае, если они появятся на Украине. Он отметил, что не видит смысла в их нахождении на территории соседнего государства, если будут достигнуты «решения для долгосрочного мира».

