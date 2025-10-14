 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Петербурге школьник отдал одноклассникам ₽75 тыс., чтобы его не обижали

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Санкт-Петербурге 11-летний школьник заплатил одноклассникам 75 тыс. руб., чтобы его не обижали, сообщило ГУ МВД по городу и Ленинградской области в телеграм-канале.

В полицию обратилась мама мальчика, после чего правоохранители начали проверку. В заявлении женщины было сказано, что мальчик, который учится в средней школе в Кировском районе города, передал одноклассникам деньги в сентябре.

Полиция передала медикам школьника из-за игрового видео со стрельбой
Общество
Фото:New Africa / Shutterstock

Как узнала «Фонтанка», в течение месяца у 11-летнего школьника возникали конфликты с ровесниками, одной из причин которых стало внимание одноклассниц.

Группа подростков систематически подвергала его как физическому, так и моральному буллингу. В результате «лидер» группы потребовал у пострадавшего деньги в обмен на прекращение издевательств. 75 тыс. руб. мальчик тайно взял из дома, сообщило издание.

Полина Минаева
МВД Санкт-Петербург Школа Дети
