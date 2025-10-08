 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Полиция передала медикам школьника из-за игрового видео со стрельбой

Фото: New Africa / Shutterstock
Фото: New Africa / Shutterstock

В Калининградской области школьник выложил в соцсетях видео игры, где расстреливают людей, полиция начала проверку, сообщили РБК в региональном главке МВД.

Видеоролик сотрудники правоохранительных органов обнаружили, мониторя соцсети. Личность мальчика установили и передали его медицинским работникам. Его возраст не уточняется.

В США арестовали школьника за просьбу ChatGPT помочь с планом убийства
Общество
Фото:VolusiaSheriff / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Подросток из Петербурга попал в поле зрения правоохранительных органов после того, как Интерпол направил материалы о его поведении в популярной онлайн-игре Brawl Stars.

Как писала Baza, поводом для проверки стали скриншоты из игрового чата, где мальчик оскорблял и угрожал другому игроку. Сам подросток, известный под ником Папа Гриб, был заблокирован в мае за неподобающее поведение. По словам представителей МВД, школьник признался в оскорблениях и раскаялся.

Читайте РБК в Telegram.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Калининград МВД полиция школьники видео онлайн-игры
Материалы по теме
МВД рекомендовало не указывать в соцсетях полные персональные данные
Общество
В США арестовали школьника за просьбу ChatGPT помочь с планом убийства
Общество
Глава Дагестана призвал наказать родителей устроивших драку школьников
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Синоптик спрогнозировала смену тумана на дожди в Москве Город, 18:25
Число пострадавших в Масловой Пристани после удара ВСУ выросло до 11 Политика, 18:24
Корабль Blue Origin совершил полет с туристами к границе космоса Общество, 18:19
Спортивный стриминг допустил выход на прибыль после инвестиций Блаватника Бизнес, 18:15
Начальник сборной России по велоспорту Антон Крапивин умер в 41 год Спорт, 18:12
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Экс-кондитер Коркунов выплатит кредиторам по мировому соглашению ₽609 млн Бизнес, 18:08
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
ЦБ сохранил официальный курс доллара на 9 октября ниже ₽82 Инвестиции, 18:03
Швейцария откажется принимать беженцев из западных областей Украины Политика, 18:01
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Убитый в Петербурге архитектор Супоницкий должен был стрелявшему $3,6 млн Общество, 17:57
Коннор подписал рекордный контракт с клубом НХЛ «Виннипег» на $96 млн Спорт, 17:54
Госдума отклонила законопроект о защите ипотечников от банкротства Недвижимость, 17:50
На Гребенщикова составили протокол о нарушении деятельности иноагента Политика, 17:47