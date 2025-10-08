Полиция передала медикам школьника из-за игрового видео со стрельбой
В Калининградской области школьник выложил в соцсетях видео игры, где расстреливают людей, полиция начала проверку, сообщили РБК в региональном главке МВД.
Видеоролик сотрудники правоохранительных органов обнаружили, мониторя соцсети. Личность мальчика установили и передали его медицинским работникам. Его возраст не уточняется.
Подросток из Петербурга попал в поле зрения правоохранительных органов после того, как Интерпол направил материалы о его поведении в популярной онлайн-игре Brawl Stars.
Как писала Baza, поводом для проверки стали скриншоты из игрового чата, где мальчик оскорблял и угрожал другому игроку. Сам подросток, известный под ником Папа Гриб, был заблокирован в мае за неподобающее поведение. По словам представителей МВД, школьник признался в оскорблениях и раскаялся.
