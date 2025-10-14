 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

Посол Венесуэлы назвал сферы сотрудничества с Россией по нефти

Фото: David Ryder / Getty Images
Фото: David Ryder / Getty Images

Сотрудничество с Москвой в энергетической сфере развивается, Россия поставляет в Венесуэлу продукты для переработки нефти, сообщил посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Уже довольно давно в Венесуэле действуют пять совместных с Россией предприятий. Речь идет об активном сотрудничестве в области добычи и сбыта нефти», — отметил посол.

Посол Венесуэлы ответил на вопрос о планах просить военную помощь России
Политика
Хесус Рафаэль Саласар Веласкес

Комментируя сообщение Bloomberg о том, что Россия стала основным поставщиком нафты в Венесуэлу, Саласар отметил, что из России компании получают разбавители, облегчающие добычу тяжелой нефти.

«Для этого используются продукты Urals или нафта, а также другие компоненты для облегчения переработки нашей нефти, которые использовались также и западными компаниями, добывающими нефть в Венесуэле», — подчеркнул посол.

Американское агентство сообщило, что Соединенные Штаты перестали быть основным поставщиком нафты в Венесуэлу, их место заняла Россия. Поставки из США прекратились, после того как Вашингтон ужесточил санкции против венесуэльского нефтяного сектора и отозвал лицензию на работу в Венесуэле у американской энергокомпании Chevron, пишет агентство.

В мае 2025 года Россия и Венесуэла подписали договор о стратегическом партнерстве. В нем говорится, что стороны сотрудничают в энергетической сфере по таким направлениям, как разведка и разработка новых месторождений нефти и природного газа, повышение отдачи месторождений, снижение их нагрузки на окружающую среду, а также «расширение нефтеторговых операций на взаимовыгодной основе».

Полина Минаева, Мария Васильева Мария Васильева
Венесуэла Россия нефть
