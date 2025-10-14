 Перейти к основному контенту
Как защититься от мошенников⁠,
0

На «Госуслугах» добавили новую функцию защиты «доверенный контакт»

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На портале «Госуслуги» появилась новая функция «доверенный контакт», которая позволяет дополнительно защитить учетную запись при смене пароля или восстановлении доступа, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минцифры.

Пользователь может выбрать одного человека (например, родственника или друга), которому будет отправляться дополнительный код подтверждения при попытке изменить пароль. При этом доверенный контакт не получает доступа к личному кабинету и не может совершать действия от имени владельца аккаунта.

Как подключить функцию:
— войти в личный кабинет и открыть раздел «Безопасность»;
— выбрать «Доверенный контакт» и добавить данные человека (имя и номер телефона, привязанный к «Госуслугам», на который будет приходить код);
— отправить приглашение, которое нужно подтвердить в личном кабинете приглашенного.

«Главное правило защиты учетной записи на «Госуслугах» — никому никогда не сообщать свои логин, пароль и коды подтверждения входа», — напомнили в Минцифры.

Функция доступна пользователям старше 14 лет. Доверенным контактом может стать гражданин России от 18 лет с подтвержденной учетной записью на «Госуслугах», паспортными данными в личном кабинете портала и актуальным номером телефона. У каждого доверенного контакта может быть до пяти доверителей.

Отключить контакт или заменить его можно в любой момент через личный кабинет.

В МВД раскрыли новую схему мошенников с имитацией «Госуслуг»
Общество

В августе правительство утвердило план мероприятий, в соответствии с которым Минцифры, Минфин, МВД, Минэкономразвития, Роскомнадзор и ФСБ должны проверить на актуальность абонентские номера россиян, используемые для получения госуслуг онлайн. Срок выполнения — четвертый квартал 2026 года.

Из плана правительства следует, что, если человеку уже не принадлежит номер, который он использовал при регистрации в информационных системах госорганов и организаций, оказывающих услуги, его будут откреплять от учетной записи.

В правительстве считают, что данная мера поможет бороться с мошенниками, которые получают доступ к чужим учетным записям.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Госуслуги Минцифры защита данных
