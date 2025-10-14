На «Госуслугах» добавили новую функцию защиты «доверенный контакт»
На портале «Госуслуги» появилась новая функция «доверенный контакт», которая позволяет дополнительно защитить учетную запись при смене пароля или восстановлении доступа, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минцифры.
Пользователь может выбрать одного человека (например, родственника или друга), которому будет отправляться дополнительный код подтверждения при попытке изменить пароль. При этом доверенный контакт не получает доступа к личному кабинету и не может совершать действия от имени владельца аккаунта.
Как подключить функцию:
— войти в личный кабинет и открыть раздел «Безопасность»;
— выбрать «Доверенный контакт» и добавить данные человека (имя и номер телефона, привязанный к «Госуслугам», на который будет приходить код);
— отправить приглашение, которое нужно подтвердить в личном кабинете приглашенного.
«Главное правило защиты учетной записи на «Госуслугах» — никому никогда не сообщать свои логин, пароль и коды подтверждения входа», — напомнили в Минцифры.
Функция доступна пользователям старше 14 лет. Доверенным контактом может стать гражданин России от 18 лет с подтвержденной учетной записью на «Госуслугах», паспортными данными в личном кабинете портала и актуальным номером телефона. У каждого доверенного контакта может быть до пяти доверителей.
Отключить контакт или заменить его можно в любой момент через личный кабинет.
В августе правительство утвердило план мероприятий, в соответствии с которым Минцифры, Минфин, МВД, Минэкономразвития, Роскомнадзор и ФСБ должны проверить на актуальность абонентские номера россиян, используемые для получения госуслуг онлайн. Срок выполнения — четвертый квартал 2026 года.
Из плана правительства следует, что, если человеку уже не принадлежит номер, который он использовал при регистрации в информационных системах госорганов и организаций, оказывающих услуги, его будут откреплять от учетной записи.
В правительстве считают, что данная мера поможет бороться с мошенниками, которые получают доступ к чужим учетным записям.
