Голикова назвала максимум и минимум семейной налоговой выплаты

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Российские семьи смогут возвращать из уплаченных налогов от 56 тыс. до 189 тыс. руб. в год благодаря семейной налоговой выплате, которую с 2026 года будут получать семьи с двумя и более детьми. Об этом сообщила зампредседателя правительства России Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Мы оценили возможные доходы, которые будет получать семья дополнительно [с помощью семейной налоговой выплаты]. Это от 56 тыс. до 189 тыс. рублей», — сказала Голикова на заседании фракции КПРФ.

Голикова подчеркнула, что сумма зависит от количества детей в семье.

Семейная налоговая выплата — это новая мера поддержки для российских семей с двумя и более детьми, которая начнет действовать с 2026 года. Она представляет собой возврат части уплаченного подоходного налога (НДФЛ) за предыдущий год. Стандартно налог рассчитывается по ставке 13%. Если семья соответствует условиям, налог пересчитывается по льготной ставке 6%. Разница между уплаченным налогом (13%) и пересчитанным (6%) возвращается семье единовременной выплатой. Размер выплаты индивидуален и зависит от суммы уплаченного НДФЛ.

Семейная налоговая выплата — это выплата, которая предоставляется каждому работающему родителю (усыновителю, опекуну, попечителю) двух и более детей в возрасте до 18 лет и детей в возрасте до 23 лет, получающих образование по очной форме обучения (за исключением обучения по дополнительным образовательным программам).

Она начнет работать с 2026 года. Обратиться за вычетом за 2025 год можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года.