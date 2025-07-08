 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Голикова назвала максимум и минимум семейной налоговой выплаты

Голикова назвала размер семейной налоговой выплаты — от 56 тыс. до 189 тыс. руб.
Фото: Дарья Широкова / РБК
Фото: Дарья Широкова / РБК

Российские семьи смогут возвращать из уплаченных налогов от 56 тыс. до 189 тыс. руб. в год благодаря семейной налоговой выплате, которую с 2026 года будут получать семьи с двумя и более детьми. Об этом сообщила зампредседателя правительства России Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Мы оценили возможные доходы, которые будет получать семья дополнительно [с помощью семейной налоговой выплаты]. Это от 56 тыс. до 189 тыс. рублей», — сказала Голикова на заседании фракции КПРФ.

Голикова подчеркнула, что сумма зависит от количества детей в семье.

Что такое социальный налоговый вычет и как его получить
Life
Фото:Alexander Manzyuk / Shuttersock / FOTODOM

Семейная налоговая выплата — это новая мера поддержки для российских семей с двумя и более детьми, которая начнет действовать с 2026 года. Она представляет собой возврат части уплаченного подоходного налога (НДФЛ) за предыдущий год. Стандартно налог рассчитывается по ставке 13%. Если семья соответствует условиям, налог пересчитывается по льготной ставке 6%. Разница между уплаченным налогом (13%) и пересчитанным (6%) возвращается семье единовременной выплатой. Размер выплаты индивидуален и зависит от суммы уплаченного НДФЛ.

Семейная налоговая выплата — это выплата, которая предоставляется каждому работающему родителю (усыновителю, опекуну, попечителю) двух и более детей в возрасте до 18 лет и детей в возрасте до 23 лет, получающих образование по очной форме обучения (за исключением обучения по дополнительным образовательным программам).

Она начнет работать с 2026 года. Обратиться за вычетом за 2025 год можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года.

Читайте РБК в Telegram.

Мишустин сменил главу Росаккредитации

Глава Россотрудничества рассказал о причинах потери влияния России в СНГ

Пашинян заявил, что будет руководить «освобождением» Армянской церкви

Примаков назвал незаконным задержание российских айтишников в Баку

Wildberries запустит доставку готовой еды из ресторанов

«Голос» объявил о прекращении деятельности

Нетаньяху решил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Трамп пообещал поставить больше оружия Украине

Правительство одобрило проект закона о рубках на Байкале

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Татьяна Голикова семейный бюджет налоговые выплаты
Татьяна Голикова фото
Татьяна Голикова
политик, вице-премьер России
9 февраля 1966 года
Материалы по теме
В ВШЭ спрогнозировали замедление роста доходов россиян из-за налогов
Экономика
Генпрокуратура и ФНС нашли неуплату налогов участниками нацпроектов
Финансы
Налоговый вычет на недвижимость и транспорт упростят к 2026 году
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 92,41 (-0,6) Инвестиции, 00:32 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 78,72 (-0,12) Инвестиции, 00:32
Число заражений коклюшем в Японии превысило рекорд 2019 года в два раза Общество, 13:15
Кадры из офиса компании Карапетяна, где прошли обыски Общество, 13:12
Песков допустил пересмотр списка недружественных стран Политика, 13:08
Тренер по физподготовке чемпиона НХЛ вошел в штаб «Спартака» Спорт, 13:06
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:04
Русские дома отказались от концепции «бабушки, поедающие балалайки» Политика, 13:02
Большая стройка в нефтехимии: чем она важна для инвесторов Инвестиции, 12:58
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Минобороны сообщило об ударах по газовой инфраструктуре на Украине Политика, 12:54
Примаков призвал определиться с братскими чувствами к жителям стран СНГ Политика, 12:53
Куренков поблагодарил Баку за помощь с эвакуацией россиян из Ирана Политика, 12:52
«Ахмат» расторг контракты с двумя легионерами Спорт, 12:52
В парламенте Армении произошла драка. Видео Политика, 12:39
В МИДе рассказали о планах России на фоне роста оборонных расходов НАТО Политика, 12:37
Крупнейший порт Европы приготовится к возможному конфликту НАТО с Россией Политика, 12:37