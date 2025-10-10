 Перейти к основному контенту
Правительство одобрило рост налогового вычета для семей с ПДС до ₽1 млн

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Правительство одобрило подготовленные Минфином поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие увеличение налогового вычета по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений с 400 тыс. до 500 тыс. руб. на каждого родителя. Об этом говорится в пресс-релизе правительства.

Повышенный вычет можно будет получать каждый налоговый период в течение всего срока действия договора. Он предоставляется в случае, если превышение стандартного вычета связано с взносами родителей в пользу детей. Льгота будет действовать до достижения ребенком 18 лет или 24 лет при очной форме обучения. Таким образом, максимальная сумма вычета для семьи составит 1 млн руб.

«Инициатива подготовлена по поручению Президента РФ и направлена на создание дополнительных налоговых стимулов для семейных инструментов сбережений», — отметили в Минфине.

Если поправки будут приняты, они вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Налоговый вычет на недвижимость и транспорт упростят к 2026 году
Финансы
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

В мае 2025 года правительство внесло законопроект о повышении вычета в Госдуму, в июне он прошел первое чтение. 6 октября комиссия одобрила повышение вычета для родителей с 400 тыс. до 500 тыс. руб. за налоговый период.

Ранее замминистра финансов Иван Чебесков сообщил, что Минфин прорабатывает параметры детских программ долгосрочных сбережений (ПДС) и предлагает повысить страховую защиту таких счетов до 4 млн руб. По его словам, ПДС для детей уже вызывает интерес у граждан.

ПДС — добровольный продукт с участием государства, запущенный в 2024 году. Его можно оформить в негосударственном пенсионном фонде (НПФ). Программа предусматривает налоговые вычеты, софинансирование от государства до 36 тыс. руб. в год и доступ к средствам накопительной пенсии. Сейчас личные взносы и доход от инвестиций застрахованы агентством по страхованию вкладов на 2,8 млн руб.

