Ученые предупредили о начале магнитной бури раньше прогнозируемых сроков

Фото: NASA / Keystone Press Agency / Global Look Press

Магнитная буря на Земле может начаться уже в это воскресенье, 12 октября, из-за корональной дыры на Солнце, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Институт солнечно-земной физики РАН.

«Корональная дыра <...> начнет влиять на Землю несколько раньше прежнего прогноза, уже со второй половины дня в воскресенье. Ранее ожидалось, что быстрый поток плазмы отсюда не успеет дойти до Земли раньше начала будущей недели», — говорится в сообщении.

В результате попадания планеты в зону действия крупной корональной дыры увеличивается скорость солнечного ветра, приносящего магнитную бурю. Его влияние продлится около двух дней.

Вспышки на Солнце делятся по уровням излучения на классы A, B, C, M и X, от минимального A до самого мощного X. Вспышки X-класса могут влиять на работу систем связи и спутников и вызывать магнитные бури и усиленное северное сияние. Радиационные эффекты от подобных событий ощущаются также в атмосфере Земли.

С конца сентября магнитные бури на Земле возобновились после небольшого перерыва. В начале октября планета вошла в зону действия новой корональной дыры, на Солнце продолжается формирование выбросов плазмы умеренной мощности.

В начале октября на Солнце зарегистрировали мощную вспышку уровня M1.5, сопровождавшуюся крупным выбросом плазмы в сторону Земли. Накануне, 9 октября, зафиксировали уже рекордную с конца сентября вспышку — мощности М 2.0.