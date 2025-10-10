Ученые предупредили о начале магнитной бури раньше прогнозируемых сроков
Магнитная буря на Земле может начаться уже в это воскресенье, 12 октября, из-за корональной дыры на Солнце, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Институт солнечно-земной физики РАН.
«Корональная дыра <...> начнет влиять на Землю несколько раньше прежнего прогноза, уже со второй половины дня в воскресенье. Ранее ожидалось, что быстрый поток плазмы отсюда не успеет дойти до Земли раньше начала будущей недели», — говорится в сообщении.
В результате попадания планеты в зону действия крупной корональной дыры увеличивается скорость солнечного ветра, приносящего магнитную бурю. Его влияние продлится около двух дней.
С конца сентября магнитные бури на Земле возобновились после небольшого перерыва. В начале октября планета вошла в зону действия новой корональной дыры, на Солнце продолжается формирование выбросов плазмы умеренной мощности.
В начале октября на Солнце зарегистрировали мощную вспышку уровня M1.5, сопровождавшуюся крупным выбросом плазмы в сторону Земли. Накануне, 9 октября, зафиксировали уже рекордную с конца сентября вспышку — мощности М 2.0.
