 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Алек Болдуин поспорил насчет виновника ДТП с мусоровозом

Болдуин после ДТП назвал виновником аварии водителя мусоровоза
Алек Болдуин
Алек Болдуин (Фото: Cindy Ord / Getty Images)

Виновником ДТП, в которое попали актер Алек Болдуин и его брат Стивен, стал мусоровоз, который подрезал их машину. Об этом актер заявил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, запрещенной и признанной в России экстремистской).

«На нашу полосу внезапно выехал огромный мусоровоз, с кита размером... Самый большой мусоровоз из тех, что я видел... Чтобы не столкнуться с ним, я врезался в дерево — большое, толстое дерево — и разбил машину», — написал Болдуин. Машина, на которой актер попал в аварию, принадлежит его жене Хилари. «Все в порядке: я в порядке, мой брат тоже», — заверил он.

Авария случилась в американском городе Ист-Хэмптон, штат Нью-Йорк. Актер передвигался на автомобиле Range Rover. В результате столкновения повредилась передняя часть машины. Таблоид TMZ при этом уточнил, что водитель мусоровоза не виноват в происшествии, однако Болдуин считает иначе.

Во время съемок вестерна «Ржавчина» в октябре 2021 года актер выстрелил из реквизитного пистолета, в результате чего погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соус был ранен. По словам Болдуина, он не знал, что в пистолете боевые патроны. Изначально актера обвинили в непредумышленном убийстве, но в итоге оправдали.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Алек Болдуин мусоровоз ДТП актер
Материалы по теме
Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте
Общество
Трое катарских дипломатов погибли в ДТП в Египте
Общество
Бас-гитарист Kiss Джин Симмонс попал в ДТП
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 09:57
Какие функции стали доступны клиенту в мобильных финансовых сервисах Радио РБК, 11:06
ФАС согласовала покупку бизнеса сети гипермаркетов «О'кей» Бизнес, 11:04
Как совместить работу и отдых в современном мегаполисе РБК и ГАЛС, 11:00
Какой получилась игра Ghost of Yotei Life, 11:00
Платную дорогу от Новой Риги в Москве построят за ₽77,5 млрд Общество, 10:56
Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Дитятин Спорт, 10:51
В Финляндии построили завод для обслуживания истребителей F-35 Политика, 10:48
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Удар по цепочкам: кому не хватит редкоземельных металлов из КитаяПодписка на РБК, 10:43
Росреестр сообщил о росте спроса на вторичное жилье в Москве Недвижимость, 10:42
Как удержать ценного сотрудника, когда денег на повышение зарплаты нетПодписка на РБК, 10:41
«СберМобайл» сообщил о росте абонентской базы до 4,6 млн клиентов Отрасли, 10:37
Дебютант ЧМ по футболу попал в сборную Кабо-Верде через LinkedIn Спорт, 10:34
Bloomberg узнал о позиции ЕС по помощи Украине за счет российских активов Политика, 10:33