Алек Болдуин поспорил насчет виновника ДТП с мусоровозом

Виновником ДТП, в которое попали актер Алек Болдуин и его брат Стивен, стал мусоровоз, который подрезал их машину. Об этом актер заявил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, запрещенной и признанной в России экстремистской).

«На нашу полосу внезапно выехал огромный мусоровоз, с кита размером... Самый большой мусоровоз из тех, что я видел... Чтобы не столкнуться с ним, я врезался в дерево — большое, толстое дерево — и разбил машину», — написал Болдуин. Машина, на которой актер попал в аварию, принадлежит его жене Хилари. «Все в порядке: я в порядке, мой брат тоже», — заверил он.

Авария случилась в американском городе Ист-Хэмптон, штат Нью-Йорк. Актер передвигался на автомобиле Range Rover. В результате столкновения повредилась передняя часть машины. Таблоид TMZ при этом уточнил, что водитель мусоровоза не виноват в происшествии, однако Болдуин считает иначе.

Во время съемок вестерна «Ржавчина» в октябре 2021 года актер выстрелил из реквизитного пистолета, в результате чего погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соус был ранен. По словам Болдуина, он не знал, что в пистолете боевые патроны. Изначально актера обвинили в непредумышленном убийстве, но в итоге оправдали.