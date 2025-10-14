 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Алек Болдуин и его брат врезались в дерево на автомобиле

TMZ: актер Алек Болдуин и его брат врезались в дерево на автомобиле

В американском городе Ист-Хэмптон, штат Нью-Йорк, актер и продюсер Алек Болдуин и его брат Стивен попали в ДТП — они врезались в дерево на автомобиле Range Rover. Об этом сообщает TMZ. Состояние здоровья братьев после аварии таблоид не уточнил.

На видеозаписи, опубликованной TMZ, видно, что передняя часть внедорожника разбита. Также на одном из снимков виден мусоровоз. Таблоид уточнил, что его водитель не виноват в происшествии.

В США оправдали актера Алека Болдуина
Общество
Фото:Актер Алек Болдуин (Фото: Ramsay de Give / Reuters)

В октябре 2021 года на съемках вестерна «Ржавчина» исполнитель главной роли Алек Болдуин выстрелил в сторону оператора Галины Хатчинс из пистолета Colt 45-го калибра. 42-летняя женщина умерла, а режиссер Джоэл Соус получил ранение. Согласно показаниям помощника режиссера, Болдуину говорили, что в пистолете нет боевых патронов, а сам он сообщал, что не знал о боевых патронах в оружии.

В марте 2022-го актер подал иск против продюсеров картины. Его адвокаты заявляли, что он не несет ответственности за смерть Хатчинс, поскольку за безопасность использования огнестрельного оружия отвечал не он.

Несмотря на то что весной 2023 года прокуратура Нью-Мексико сняла с актера обвинение, Болдуину было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве в результате неосторожности. Сам актер не признал свою вину. Позже суд прекратил уголовное дело против актера.

Егор Алимов
Алек Болдуин ДТП дерево США
