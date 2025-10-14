Трамп призвал страны Ближнего Востока «довести дело до конца»

Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Дональд Трамп после визита в Израиль и Египет и подписания соглашения о прекращении войны в секторе Газа заявил, что странам Ближнего Востока необходимо объединиться и довести дело до конца, назвав перемирие в Газе только частью.

«Страны, которые так долго и тяжело боролись за регион, должны объединиться и довести дело до конца. Газа — это только часть. Более важно — мир на Ближнем Востоке», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что многого добился в этом вопросе, получив ни с чем не сравнимый опыт.

Лидеры США, Египта и Турции — Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси и Реджеп Тайип Эрдоган, а также эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани 13 октября в Шарм-эш-Шейхе подписали соглашение о прекращении войны в Газе как посредники между Израилем и ХАМАС.

План завершения конфликта в Газе США представили в конце сентября, первые шаги уже выполняются: ХАМАС отпустил израильских заложников, а Израиль — палестинских заключенных. По словам Трампа, переговоры по второй фазе соглашения уже начались.

На саммите в Египте присутствовали несколько десятков мировых лидеров, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, премьеров Великобритании и Италии Кира Стармера и Джорджу Мелони.

Представители Израиля и ХАМАC на саммите в Шарм-эш-Шейхе отсутствовали. До прибытия в Египет Трамп посетил Израиль и провел встречу с премьером Биньямином Нетаньяху.