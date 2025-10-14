Ученые зафиксировали расширение магнитной аномалии над Атлантикой

На основе 11-летних наблюдений ученые установили, что Южно-Атлантическая аномалия — область ослабленного магнитного поля над Южной Атлантикой — с 2014 года значительно расширилась. Об этом сообщило Европейское космическое агентство (ESA).

Зафиксировать расширение магнитной аномалии специалистам удалось с помощью спутниковой системы Swarm. Она состоит из трех одинаковых спутников, которые измеряют магнитные сигналы, исходящие от ядра Земли, мантии, коры и океанов, а также от ионосферы и магнитосферы.

Южно-Атлантическая аномалия — это область над южной частью Атлантического океана и Южной Америкой, где магнитное поле Земли аномально слабое. Эта слабость позволяет заряженным частицам из космоса, таким как солнечный ветер, проникать ниже, что представляет опасность для спутников и космических аппаратов из-за повышенного уровня ионизирующего излучения. В этой области внутренний радиационный пояс Ван Аллена приближается к поверхности Земли.

Согласно новым данным миссии Swarm, опубликованным в журнале Physics of the Earth and Planetary Interiors, аномалия продолжала расширяться с 2014 по 2025 год. Однако и к юго-западу от Африки с 2020 года она продемонстрировала наиболее сильное ослабление магнитного поля.

«Южно-Атлантическая аномалия — это не просто единый блок, — поясняет ведущий автор исследования Крис Финли. — Она меняется иначе по направлению к Африке, чем вблизи Южной Америки. В этом регионе происходит нечто особенное, что приводит к более интенсивному ослаблению поля».

Она добавила, что в южном полушарии магнитное поле обычно исходит из ядра, однако под Южно-Атлантической аномалией обнаружены участки, где поле, наоборот, возвращается в ядро. Наблюдения со спутников Swarm показывают, что одна из таких аномальных зон смещается на запад над Африкой, способствуя ослаблению магнитного поля в этом регионе.

Также, по данным ESA, с момента выхода Swarm на орбиту, магнитное поле над Сибирью усилилось, а над Канадой ослабло. Канадская область сильного поля сократилась на 0,65% площади земной поверхности, что почти равно площади Индии, в то время как сибирская область увеличилась на 0,42% площади земной поверхности, что сопоставимо с площадью Гренландии. Это, как пояснили в агентстве, связано с перемещением северного магнитного полюса в сторону Сибири в последние годы.

В феврале опрошенные РБК ученые рассказали, что процесс смещения магнитных полюсов на Земле постоянен, и, в частности, его движение идет в сторону России. Так, в конце 2024 года исследователи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Британской геологической службы (BGS) официально изменили положение Северного магнитного полюса, переместив его ближе к Сибири.