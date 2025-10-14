Трамп назвал США богатейшей страной мира после введения пошлин

Трамп: США стали самой богатой страной мира после введения торговых пошлин

США стали богатейшей страной в мире после введения торговых пошлин для ряда стран. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту Air Force One по пути из Египта.

«Я думаю, мы самая богатая страна в мире. На самом деле, Соединенные Штаты получат сотни миллиардов долларов», — сказал американский лидер.

Он отметил, что лидеры стран, принявшие участие в саммите в Шарм-эш-Шейхе, также являются представителями наиболее богатых стран мира. Однако Трамп подчеркнул, что на импорт некоторых из этих стран США наложили пошлины. «Но это, знаете ли, действительно очень богатые страны, и они могут справиться», — заключил Трамп.

В частности, в саммите в Египте участвовали Турция, Катар, Египет, Бахрейн, Франция, Германия, Канада, Норвегия, Великобритания, ОАЭ и другие.

Ранее в октябре Трамп заявил, что США будут получать до $1 трлн в год от доходов с торговых пошлин. По словам республиканца, часть поступивших средств пойдет на погашение государственного долга.

Недавно Трамп объявил о введении 100-процентных пошлин на товары из Китая сверх тех, которые действуют в настоящее время, начиная с 1 ноября. Ранее тарифная ставка для Китая составляла 30%.

7 августа вступили в силу импортные пошлины, введенные в ночь на 1 августа Трампом в отношении 65 государств, а также части товаров из Евросоюза. На товары из 39 стран и ЕС распространяется пошлина в размере 15%, продукция еще из 26 подпала под тарифы от 18 до 41%. В отношении остальных государств сохранится базовый тариф в размере 10%, введенный 2 апреля.

Так, Трамп ввел для Индии поверх 25-процентных пошлин, оговоренных в указе, штрафные 25% за покупку российской нефти. Отдельным указом президент также повысил тарифную ставку для Канады с 25 до 35% начиная с 1 августа.