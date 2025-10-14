 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Торговая война США⁠,
0

Трамп назвал США богатейшей страной мира после введения пошлин

Трамп: США стали самой богатой страной мира после введения торговых пошлин
Сюжет
Торговая война США

США стали богатейшей страной в мире после введения торговых пошлин для ряда стран. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту Air Force One по пути из Египта.

«Я думаю, мы самая богатая страна в мире. На самом деле, Соединенные Штаты получат сотни миллиардов долларов», — сказал американский лидер.

Он отметил, что лидеры стран, принявшие участие в саммите в Шарм-эш-Шейхе, также являются представителями наиболее богатых стран мира. Однако Трамп подчеркнул, что на импорт некоторых из этих стран США наложили пошлины. «Но это, знаете ли, действительно очень богатые страны, и они могут справиться», — заключил Трамп.

В частности, в саммите в Египте участвовали Турция, Катар, Египет, Бахрейн, Франция, Германия, Канада, Норвегия, Великобритания, ОАЭ и другие.

США в ноябре введут 100%-е пошлины на товары из КНР сверх текущего уровня
Экономика
Фото:Дональд Трамп (Anna Moneymaker / Getty Images)

Ранее в октябре Трамп заявил, что США будут получать до $1 трлн в год от доходов с торговых пошлин. По словам республиканца, часть поступивших средств пойдет на погашение государственного долга.

Недавно Трамп объявил о введении 100-процентных пошлин на товары из Китая сверх тех, которые действуют в настоящее время, начиная с 1 ноября. Ранее тарифная ставка для Китая составляла 30%.

7 августа вступили в силу импортные пошлины, введенные в ночь на 1 августа Трампом в отношении 65 государств, а также части товаров из Евросоюза. На товары из 39 стран и ЕС распространяется пошлина в размере 15%, продукция еще из 26 подпала под тарифы от 18 до 41%. В отношении остальных государств сохранится базовый тариф в размере 10%, введенный 2 апреля.

Так, Трамп ввел для Индии поверх 25-процентных пошлин, оговоренных в указе, штрафные 25% за покупку российской нефти. Отдельным указом президент также повысил тарифную ставку для Канады с 25 до 35% начиная с 1 августа.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Дональд Трамп США пошлины
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
США в ноябре введут 100%-е пошлины на товары из КНР сверх текущего уровня
Экономика
FT узнала, что ЕК хочет ввести пошлины 50% на импорт стали со всего мира
Политика
Трамп заявил, что США будут получать более $1 трлн в год от пошлин
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
«Смертельная триада»: почему так трудно сделать ИИ безопаснымПодписка на РБК, 08:05
Из Амурской области в Китай попытались вывезти бивни мамонта Общество, 08:02
Анатомия умирания: в Театре наций сыграли «Обыкновенную смерть» Life, 08:00
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Китай заявил о готовности «бороться до конца» в торговой войне с США Политика, 07:43
В России предложили ввести потолок цен на топливо на АЗС Бизнес, 07:43
Профучастники направили в ЦБ предложения по реформированию ИИС и ПИФ Инвестиции, 07:30
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
За ночь средства ПВО сбили 40 беспилотников Политика, 07:29
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:25
Глава Минфина сообщил о намерении Трампа встретиться с Си в Южной Корее Политика, 07:22
Москвичам пообещали ночные заморозки на этой неделе Общество, 07:21
Ученые зафиксировали расширение магнитной аномалии над Атлантикой Общество, 07:21
Компании в России губит муда, выяснили в «Сколково». Что с ней делатьПодписка на РБК, 07:04
Российские юристы обратились к властям ЕС из-за угрозы санкцийПодписка на РБК, 07:03