ПВО сбила более пяти дронов над Воронежской областью
В двух муниципалитетах Воронежской области средства ПВО перехватили более пяти дронов, предварительно, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.
Он добавил, что в Борисоглебске и Бутурлиновском районе непосредственная угроза беспилотной опасности отменена. Однако режим угрозы атаки дронов в регионе сохраняется
Режим беспилотной опасности на территории Воронежской области Гусев объявил 23:10 мск. О тревоге в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА в Борисоглебске губернатор сообщил в 0:48 мск, а в Бутурлиновском районе — в 1:38 мск.
На фоне угрозы атаки беспилотников в ночь на 14 октября ограничения на полеты ввел аэропорт Нижнего Новгорода. На момент публикации ограничительные меры продолжают действовать.
В ночь на 13 октября силы ПВО перехватили 103 дрона над регионами России, а также Черным и Азовским морями.
Ранее, 11 октября, над одним из городов в Воронежской области перехватили несколько дронов.
