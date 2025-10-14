Нилов: в Думу вносят законопроект о прикреплении к поликлинике раз в 3 месяца

В Госдуме предложили разрешить прикрепляться к поликлинике раз в 3 месяца

В Госдуму предлагают сократить срок смены поликлиники для россиян с одного года до трех месяцев, соответствующий законопроект разработала группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Об этом сообщил сам председатель в своем телеграм-канале.

«Сменить одну поликлинику на другую сегодня можно лишь раз в год. И, по мнению наших граждан, такая «частота» совершенно не отвечает их потребностям», — написал Нилов.

Он добавил, что система должна учитывать важные для людей факторы, такие как переезд, нехватка профильных специалистов или повышенная нагрузка в отдельных медучреждениях. По словам Нилова, данная мера также облегчила бы работу врачей: вместо равномерной годовой нагрузки ее можно было бы перераспределять каждые несколько месяцев.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что существующая система выбора медицинской организации один раз в год ограничивает возможность гражданина в выборе более удобной для него и доступной медицинской организации, где нет больших очередей и имеются необходимые специалисты, а также может приводить к неэффективному распределению нагрузки на поликлиники.

Законопроект, разработанный совместно с Ниной Останиной, Яной Лантратовой, Дмитрием Гусевым, Алексеем Журавлевым, Алексеем Диденко и Евгением Марченко вносят в Думу сегодня, 14 октября. Его Нилов представил еще в июле.

В феврале Минздрав заявил об изменении правила прикрепления к поликлинике. В ведомстве предложили разрешить прикрепляться к поликлинике во всех регионах двумя способами — путем личной подачи заявления и через «Госуслуги».