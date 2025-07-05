В Госдуме предложили разрешить россиянам чаще прикрепляться к поликлинике

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / РБК

Срок прикрепления граждан к российским поликлиникам могут изменить с одного раза в год на один раз в три месяца. Такую инициативу разработал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, с документом ознакомился ТАСС. Информацию о законопроекте Нилов подтвердил РБК.

«Настоящий законопроект направлен на изменение действующего порядка прикрепления граждан к медицинским учреждениям, а именно: сокращение срока прикрепления с одного раза в год до одного раза в три месяца», — говорится в пояснительной записке.

Тем самым в Госдуме стремятся сделать медицинскую помощь более доступной и качественной. По словам Нилова, ситуация в сфере здравоохранения «динамично меняется». Депутат объяснил, что из-за ограниченной возможности выбора медучреждений нагрузка на поликлиники может распределяться неэффективно. Вместе с тем, если граждане смогут чаще выбирать, куда прикрепиться, они получат «более удобные и доступные медицинские учреждения, что, в свою очередь, улучшит качество обслуживания», отметил он.

В базе Госдумы законопроект пока не появился.

В середине февраля Минздрав предложил дать возможность жителям всех регионов России прикрепляться к поликлиникам через портал госуслуг. При этом у граждан сохранится возможность прикреплять очно.

Чтобы прикрепить себя к той или иной поликлинике, необходимо иметь:

российский паспорт или временное удостоверение личности, для ребенка до 14 лет — свидетельство о рождении;

номер полиса ОМС;

в случае изменения места жительства — документ, подтверждающий смену места жительства;

если прикрепить необходимо ребенка — документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка;

заявление.