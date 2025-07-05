В Госдуме предложили разрешить россиянам чаще прикрепляться к поликлинике
Срок прикрепления граждан к российским поликлиникам могут изменить с одного раза в год на один раз в три месяца. Такую инициативу разработал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, с документом ознакомился ТАСС. Информацию о законопроекте Нилов подтвердил РБК.
«Настоящий законопроект направлен на изменение действующего порядка прикрепления граждан к медицинским учреждениям, а именно: сокращение срока прикрепления с одного раза в год до одного раза в три месяца», — говорится в пояснительной записке.
Тем самым в Госдуме стремятся сделать медицинскую помощь более доступной и качественной. По словам Нилова, ситуация в сфере здравоохранения «динамично меняется». Депутат объяснил, что из-за ограниченной возможности выбора медучреждений нагрузка на поликлиники может распределяться неэффективно. Вместе с тем, если граждане смогут чаще выбирать, куда прикрепиться, они получат «более удобные и доступные медицинские учреждения, что, в свою очередь, улучшит качество обслуживания», отметил он.
В базе Госдумы законопроект пока не появился.
В середине февраля Минздрав предложил дать возможность жителям всех регионов России прикрепляться к поликлиникам через портал госуслуг. При этом у граждан сохранится возможность прикреплять очно.
Чтобы прикрепить себя к той или иной поликлинике, необходимо иметь:
- российский паспорт или временное удостоверение личности, для ребенка до 14 лет — свидетельство о рождении;
- номер полиса ОМС;
- в случае изменения места жительства — документ, подтверждающий смену места жительства;
- если прикрепить необходимо ребенка — документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка;
- заявление.
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