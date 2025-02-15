Прикрепление к поликлиникам через «Госуслуги» разрешат во всех регионах
Российский Минздрав предложил дать возможность прикрепляться к поликлинике онлайн через портал госуслуг жителям всех регионов страны. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Граждане смогут подавать заявление на прикрепление к поликлинике как в бумажном виде при личном обращении в медицинское учреждение, так и через личный кабинет на портале госуслуг, следует из документа. Заявление, поданное через портал госуслуг, будет заверяться неквалифицированной электронной подписью.
Для онлайн-прикрепления к поликлинике ребенка потребуется предоставить данные свидетельства о рождении, номер полиса обязательного медицинского страхования и СНИЛС (при наличии). Граждане старше 14 лет должны будут указать данные паспорта, полиса и СНИЛСа (при наличии).
Прикрепление к поликлинике через «Госуслуги» стало доступно жителям некоторых регионов с 2022 года. Эту практику в соответствии с проектом приказа планируется расширить на все регионы с 1 сентября 2025 года.
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