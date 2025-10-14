В Тернополе произошла массовая драка после попытки мобилизовать тренера

В Тернополе произошла драка с сотрудниками ТЦК после попытки мобилизации тренера

Массовая драка в Тернополе завязалась между военными в балаклавах и гражданскими, сообщают «Страна» и УНИАН.

Как сообщает «Страна», группа военных в камуфляже и балаклавах, предположительно сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), заблокировала машину тренера местной футбольной команды Сергея Задорожного. УНИАН уточняет, что Задорожный — тренер футбольного клуба «Нива».

Несмотря на то что сам тренер впоследствии смог уехать, на месте вспыхнула драка, сопровождавшаяся криками «Позор» в адрес сотрудников ТЦК.

Портал «Ternopol News» со ссылкой на очевидцев в социальных сетях пишет, что причиной блокировки автомобиля тренера была попытка его мобилизовать.

На Украине с 24 февраля 2022 года объявлены военное положение и всеобщая мобилизация, их продлевают каждые три месяца. На фоне нехватки людей, о которой говорил в том числе президент Владимир Зеленский, прошлой весной был снижен призывной возраст с 27 до 25 лет, а также отменена категория ограниченно годных. Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязали иметь при себе военный билет, а военнообязанные — обновить данные в военкоматах.

В начале 2025 года, в январе, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что численность украинской армии составляет 880 тыс. солдат и офицеров. В том же месяце главнокомандующий Александр Сырский заявил, что мобилизация не закрывает потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в личном составе.