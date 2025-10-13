 Перейти к основному контенту
Два сапера МЧС пострадали из-за взрыва во время обследования ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Два сапера МЧС России пострадали во время разминирования ЛЭП в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. Он не уточнил, где именно это произошло.

«Во время обследования освобожденной территории на наличие боеприпасов при разминировании ЛЭП ранения различной степени тяжести получили два сапера МЧС России», — заявил он.

Еще один человек, мужчина 1961 года рождения, погиб в селе Лозовое городского округа Дебальцево при детонации «взрывоопасного предмета». Из-за дрона в Никитовском районе Горловки пострадал мужчина 1979 года рождения.

«Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь», — заверил глава ДНР. Он добавил, что повреждения также получил автобус городского маршрута № 2 в Никитовском районе.

Дрон ВСУ атаковал гражданский автобус в Горловке
Политика

В июле в Курской области во время работ по разминированию погибли двое сотрудников МЧС. В ведомстве указали, что один из них работал в сводном пиротехническом отряде МЧС с апреля этого года.

В конце июля, 30-го числа, состоялась церемония прощания с прапорщиком полиции Екатериной Куликовой и капитаном Павлом Покидовым. Оба погибли при разминировании дрона ВСУ в Сальске в Ростовской области.

Полина Дуганова
ДНР Горловка саперы Денис Пушилин погибший раненные
