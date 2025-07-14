В Курской области при разминировании погибли двое сотрудников МЧС

В Курской области во время работ по разминировании погибли двое сотрудников МЧС. Об этом сообщило МЧС.

Во время работ по разминировании погибли мастер-спасатель (сапер) специализированного отряда по городу Севастополю Ришат Медиев и заместитель начальника части пиротехнических и специальных водолазных работ специализированного отряда ГУ МЧС России по городу Севастополю Сергей Иванов.

В ведомстве указали, что Медиев работал в сводном пиротехническом отряде МЧС с с апреля этого года. «Он погиб, как настоящий герой, во имя мирной жизни: во время очередного боевого выезда сапер, к сожалению, подорвался на вражеском снаряде», — указали в МЧС. Там его назвали профессионалом своего дела, на счету которого — «сотни обезвреженных взрывоопасных предметов».

Во время работ по разминированию ранения получил также Сергей Иванов, его доставили в больницу. Позже в МЧС сообщили, что Иванов также погиб. «Ранее он с группой разминирования уже очищал приграничные районы: неоднократно разминировал территории ЛНР и ДНР от взрывоопасных предметов», — сообщили в МЧС.

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